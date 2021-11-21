В последней бета-версии Google Chrome обновились настройки политики конфиденциальности. Пользователям упростили возможность удалить данные о себе с сайтов — теперь файлы cookie можно удалить сразу со всех ресурсов. Об этом сообщает Tech Radar.

Этот шаг позволит юзерам управлять своими данными в интернете с большим удобством. Ранее была возможность удалить отдельные файлы cookie, этот инструмент был полезен разработчикам, для которых это нововведение и добавлено. Теперь же в браузере появилась возможность удалить все файлы cookie одним щелчком мыши.

Google добавляет, что это изменение сделает браузер «более понятным для пользователей». Большинство из них посещают страницу настроек, чтобы удалить все файлы cookie, а не отдельные.

«Мы считаем, что упрощение элементов управления настройками сделает процесс взаимодействия для пользователей более понятным. С возможностью удалять отдельные файлы cookie, они могут случайно изменить детали реализации сайта и потенциально нарушить их работу», — говорится в сообщении.





