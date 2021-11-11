Журналист Мишам Рахман сообщил, что смартфоны Google Pixel 6 и 6 Pro получили новую возможность, а вскоре у них появится еще одно нововведение. Теперь на смартфонах доступно адаптивной аудио (Adaptive Sound).

Эта функция улучшает качество звука для вашего собеседника во время разговора. Сенсоры анализируют входящие звуки, определяют фоновые шумы, а затем уменьшают их четкость и громкость.

Эта функция есть на Google Pixel 5 и Google Pixel 4a, однако у Google Pixel 6 и 6 Pro на момент выпуска она отсутствовала.

Это не единственная новая функция, которая может появиться на смартфонах в ближайшее время. Ранее пользователь Twitter под ником @mile_freak07 в коде Pixel 6 обнаружил отсылку к функции разблокировки лица под кодовым названием Tuscany. Упоминание было обнаружено 9 июля. С того момента над функцией перестали работать, но возможно,

До этого Google дала официальный ответ на претензии к работе дактилоскопического датчика в новом смартфоне Pixel 6. По ее словам, датчик работает в штатном режиме и не требует никаких доработок. Оказывается, Pixel 6 и Pixel 6 Pro оснастили новыми алгоритмами безопасности — сканер отпечатка более «придирчиво» проверяет палец на соответствие, из-за чего количество сбоев может увеличиться.





