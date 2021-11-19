Google обновила дизайн веб-версии магазина приложений Play Store. Об этом сообщает 9to5google.

Прежде всего, визуально веб-версия магазина стала больше похожа на приложение. Ранее она отставала. Дизайн стал минималистичнее — в частности, верхняя панель с меню теперь белая, а не зеленая.

Сохранен предварительный просмотр приложений, добавлена возможность удаленной установки программ на смартфон. Нажимаете кнопку «Установить» на компьютере, а программа загружается на смартфон. Вместе с играми и приложениями в веб-версии теперь доступны книги и кино.

Новый дизайн магазина приложения для устройств на Android можно изучить в галерее:









Play Store — магазин приложений для Android, и тем не менее, его всегда можно было открыть в браузере с компьютера на Windows или macOS. Там же можно авторизоваться и выполнять некоторые действия, включая управление подписками. Обновление расширяет функциональность веб-версии.

Ранее в нескольких популярных Android-приложениях, размещенных в Google Play, был обнаружен опасный троян. Основная его функция — оформлять платные подписки от лица владельца зараженного Android-устройства, и маскировать этот процесс.





