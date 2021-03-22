По данным Bloomberg, в HomePod mini есть датчик, который пока никак не задействован, но вполне может быть активирован в будущем с одним из обновлений прошивки. Благодаря этому, колонка Apple может получить дополнительные возможности, которых у неё сейчас нет.
Речь идёт о датчике температуры и влажности. Он произведён компанией Texas Instruments и очень крохотный — его габариты всего 1,5×1,5 мм. В любом случае очень странно, что его обнаружили лишь сейчас, спустя четыре месяца после появления этой колонки в продаже.
Известно, что Apple отказалась от производства оригинальной модели HomePod, но продолжит выпускать и продавать мини-версию колонки. Как мы видим, у этого устройства есть скрытый потенциал, хотя пока сложно сказать, каким образом он будет задействован. Вряд ли Apple банально добавит колонке возможность измерять температуру и влажность в помещении, ведь с этим справится любая, даже копеечная погодная станция.
Скорее всего, планы компании на этот датчик гораздо шире — например, можно было бы связать колонку с кондиционером, увлажнителем воздуха, вентиляцией, обогревателем и другими подобными приборами и системами, чтобы автоматически поддерживать дома комфортную атмосферу. Вряд ли Apple будет самостоятельно выпускать такие приборы, гораздо более вероятным представляется то, что компания договорится со сторонними производителями об интеграции их продуктов с HomePod mini.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
По логике Apple в эти интеркомы могла бы установить не только датчик температуры и влажности, но и освещения заодно.