В HyperOS на смартфонах Xiaomi нашли сильное ограничение. Уж лучше остаться на Android!

Сайт Android Authority выяснил, что компания Xiaomi ещё сильнее усложнила процесс разблокировки загрузчика (он же bootloader) на смартфонах с её собственной операционной системой HyperOS. Разблокированный загрузчик нужен для определённых манипуляций с устройством: установки кастомной прошивки или модифицированных приложений (например «Камеры Google) и получения рут-доступа.
Раньше для получения возможности разблокировать загрузчик требовалось обращаться в поддержку Xiaomi и ждать её решения. После перехода с оболочки MIUI на HyperOS этот процесс усложнился: разблокировка стала доступна только активным пользователям китайского форума Xiaomi. Разрешение действует 1 год и распространяется не более чем на три устройства, а для его получения необходимо достичь на форуме как минимум пятого уровня, что не так-то просто для тех, кто не владеет китайским языком.
Xiaomi также указывает на неприятное ограничение, которое появляется на устройствах с разблокированным загрузчиком. Они перестают обновляться по Wi-Fi, поэтому апдейты придётся скачивать и устанавливать вручную. На смартфонах с MIUI такого ограничения нет, а вернуть апдейты по Wi-Fi можно только после блокировки загрузчика, что тоже непростая задача. На многих Android-смартфонах загрузчик разблокируется и блокируется гораздо проще — через системные настройки.
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HyperOS установлена на смартфоны серии Xiaomi 14, а с 2024 года перейти на эту операционную систему вместо MIUI смогут обладатели нескольких десятков моделей Xiaomi, Poco и Redmi. Как и MIUI, HyperOS основана на Android (точнее, AOSP) с добавлением кода, созданного инженерами Xiaomi и обеспечивает экосистемное взаимодействие устройств этой компании и связанных с ней брендов.
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