В HyperOS на смартфонах Xiaomi нашли сильное ограничение. Уж лучше остаться на Android!

Александр


Сайт Android Authority выяснил, что компания Xiaomi ещё сильнее усложнила процесс разблокировки загрузчика (он же bootloader) на смартфонах с её собственной операционной системой HyperOS. Разблокированный загрузчик нужен для определённых манипуляций с устройством: установки кастомной прошивки или модифицированных приложений (например «Камеры Google) и получения рут-доступа.

Раньше для получения возможности разблокировать загрузчик требовалось обращаться в поддержку Xiaomi и ждать её решения. После перехода с оболочки MIUI на HyperOS этот процесс усложнился: разблокировка стала доступна только активным пользователям китайского форума Xiaomi. Разрешение действует 1 год и распространяется не более чем на три устройства, а для его получения необходимо достичь на форуме как минимум пятого уровня, что не так-то просто для тех, кто не владеет китайским языком.

Xiaomi также указывает на неприятное ограничение, которое появляется на устройствах с разблокированным загрузчиком. Они перестают обновляться по Wi-Fi, поэтому апдейты придётся скачивать и устанавливать вручную. На смартфонах с MIUI такого ограничения нет, а вернуть апдейты по Wi-Fi можно только после блокировки загрузчика, что тоже непростая задача. На многих Android-смартфонах загрузчик разблокируется и блокируется гораздо проще — через системные настройки.
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HyperOS установлена на смартфоны серии Xiaomi 14, а с 2024 года перейти на эту операционную систему вместо MIUI смогут обладатели нескольких десятков моделей Xiaomi, Poco и Redmi. Как и MIUI, HyperOS основана на Android (точнее, AOSP) с добавлением кода, созданного инженерами Xiaomi и обеспечивает экосистемное взаимодействие устройств этой компании и связанных с ней брендов.
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+125
Volnorez Uraganov
Мне кажется , что 90% населения никакой загрузчик разблокировать не собираются , таких пользователей кто этими загрузчиками балуется на андроиде или джейлбрейк на айфон делает встречал только в интернетах , в реальной жизни с такими не сталкивался)
55 минут назад
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kardigan
+3227
kardigan
С айФона тоже нужно на андроид сволить? Там примерно такая же тема …
38 минут назад
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