





К специалистам iFixit попал складной смартфон Motorola Razr. Они назначили ему всего один балл по 10-балльной шкале ремонтопригодности и назвали самым трудноремонтируемым смартфоном современности.Почти все компоненты Razr склеены друг с другом, из-за чего становится очень трудно добраться до какой-либо детали, не демонтируя все другие. Некоторые компоненты соединены с другими гибкими проводами, но даже их довольно легко оторвать от контактов из-за неопытности.В iFixit даже удивились, что Motorola предлагает ремонт экрана Razr «всего» за 299 долларов (19 тысяч рублей), при том, что сам смартфон продаётся за 1500 долларов. В то же время специалисты признали, что очень сложно сделать складной смартфон ремонтопригодным, тем более сразу с первого поколения.Ранее издание CNet протестировало смартфон Razr и выяснило, что он выдержит лишь 27 тысяч циклов раскрывания экрана, при этом экран даже не закрывался полностью. В Motorola заявили, что именно из-за этого данный эксперимент не стоит воспринимать серьёзно — при полном закрывании и раскрывании складной экран этого смартфона прослужит гораздо дольше.