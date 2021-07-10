В пятой бета-версии iOS 14.7 разработчики Apple исправили ошибку, с которой у моделей iPhone появлялся сбой при подключении к сети Wi-Fi с определённым названием. Об этом сообщает блогер YouTube-канала Zollotech.Wi-Fi-сеть с символом процента в названии заставляет iPhone вести себя странно и отключать Wi-Fi-модуль. На это обратил внимание разработчик Карл Шу в своем Twitter-аккаунте.После того, как он подключил iPhone к домашней сети с именем %p%s%s%s%s%n, устройство словно взбесилось. iPhone полностью отключил свой Wi-Fi-модуль, и перестал реагировать на попытки его повторной активации. Разработчик попробовал перезагрузить устройство, но Wi-Fi так и не включился. Не помогла также и смена названия домашней сети. И лишь после того, как Карл сбросил сетевые настройки на iPhone, он заработал как прежде.Выяснилось, что iOS могла принять символы после знака процента в названии сети как команду, а не просто название Wi-Fi. Стабильная версия iOS 14.7 должна стать доступной в ближайшие дни.