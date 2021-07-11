В iPhone 13 и iOS 15 появится возможность под названием «Восстановление учетной записи». Она позволит получить доступ к Apple ID после блокировки по звонку близкому человеку.
Не каждый пользователь Apple знает наизусть пароль от учетной записи Apple ID. Проблема в том, что после нескольких неверных попыток ввода аккаунт окажется заблокирован, и для получения доступа придется обращаться в службу поддержки.
В iOS 15 позволит вам позвонить родственнику или другу, он в свою очередь даст вам код-пароль для разблокировки учетной записи и сброса пароля.
Чтобы выбрать доверенные контакты, нужно пройти по пути: «Настройки» —> «Аккаунт» —> «Пароль и безопасность» —> «Восстановление учетной записи» —> «Добавить контакт для восстановления».
В iOS 15 также изменились уведомления. Они будут группироваться в так называемые «Сводки» — смарт-карточки, которые помогут понять суть уведомлений и их источник. В самих сводках они будут сгруппированы по самым важным и второстепенным — в этом поможет искусственный интеллект.
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