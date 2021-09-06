В iOS и iPadOS 15 появится персонализированная реклама. Apple активирует ее на устройстве с вашего разрешения.

Новое всплывающее окно появляется при первом открытии App Store после установки одной из последних бета-версий Apple. В нем Apple сообщит, что персонализированная реклама «помогает вам находить приложения, продукты и услуги, которые вам интересны».

В iOS 14 компания из Купертино добавила функцию, которая позволяет пользователям блокировать отслеживание их сторонними приложениями. Из-за этого рекламодателям сложнее понять, чем вы занимаетесь, и точнее настроить рекламу под вас.

Например, компания добавила приблизительное местоположение, чтобы определить геолокацию пользователя было сложнее. Кроме того, система оповещает пользователя, когда приложение задействует микрофон или камеру его устройства.

В iOS 15 Apple наложит на себя аналогичные ограничения, и вы сможете выбрать, могут ли ее фирменные приложения учитывать ваши интересы, чтобы показывать вам персонализированную рекламу.





