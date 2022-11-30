Apple iOS

В iOS 16 теперь можно избавиться о случайных сбросов трубки. Вот как это сделать

Денис
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Последнее обновление iOS 16 позволяет предотвратить один из самых неприятных мисс-кликов — сброс вызова с помощью кнопки питания. Расскажем, как это сделать. 

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Новая настройка iPhone позволяет пользователям сбросить звонок одним быстрым нажатием боковой кнопки. Это может быть практично, но не для всех, некоторые люди случайно вешают трубку, нажимая на боковую кнопку.

Теперь вы можете лучше управлять этой настройкой — а именно, включить сброс вызова с помощью боковой кнопки или выключить. Зайдите в «Настройки» —> «Универсальный доступ» —> «Касание» и включите «Запрет завершения вызова кнопкой». Все. Теперь боковые кнопки будут выполнять стандартные задачи — регулировка громкости и включение / выключение экрана. 
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Комментарии

+29
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один из самых неприятных мисс-кликов
Да это одна из самых полезных функций во время звонка.
3 минуты назад
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