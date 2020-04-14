iPad

Модели iPad Pro 2020 оснащены процессором A12Z, который аналогичен процессору A12X в планшетах модельного ряда iPad Pro 2018 года. Разница в активированном дополнительном графическом ядре.

Предположения о том, что Apple использовала тот же чип появились вскоре после запуска устройств. Тесты практически не показывали прироста производительности.

Apple в маркетинговой информации не делала акцент в сторону изменения процессора. Несмотря на это, все же имеется одно отличие — A12Z оснащается 8-ядерной графической системой, а у A12X — 7-ядерная. Производители чипов довольно часто отключают одно ядро процессора в коммерческих целях. Вероятно, Apple решила пойти по тому же пути.



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Источник:

Macrumors Macrumors

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