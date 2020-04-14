Our analysis confirms #Apple #A12Z GPU chip found inside #iPadPro (model A2068) is the same as A12X predecessor. A report of our findings is underway & will be available as part of TechInsights' #Logic Subscription. Learn more here https://t.co/WWQqlPorNF pic.twitter.com/RsQEADpZsc — TechInsights (@techinsightsinc) April 13, 2020

Модели iPad Pro 2020 оснащены процессором A12Z, который аналогичен процессору A12X в планшетах модельного ряда iPad Pro 2018 года. Разница в активированном дополнительном графическом ядре.Предположения о том, что Apple использовала тот же чип появились вскоре после запуска устройств. Тесты практически не показывали прироста производительности.Apple в маркетинговой информации не делала акцент в сторону изменения процессора. Несмотря на это, все же имеется одно отличие — A12Z оснащается 8-ядерной графической системой, а у A12X — 7-ядерная. Производители чипов довольно часто отключают одно ядро процессора в коммерческих целях. Вероятно, Apple решила пойти по тому же пути.