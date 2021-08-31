Модели iPhone 13 не будут работать со спутниковой связью в 2021 году, даже если получат ее поддержку. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Bloomberg, что есть по крайней мере две аварийные функции, которые будут использовать спутниковые сети. Эти функции позволят пользователям отправлять текстовые сообщения службам быстрого реагирования и сообщать о проблемах в регионах без покрытия сотовой связи.

По данным Bloomberg, у Apple есть команды, работающие над спутниковыми технологиями, как минимум с 2017 года. Издание отмечает, что функции «вряд ли будут готовы до» 2022 года. Также есть шанс, что функции могут быть изменены или от них откажутся.

Слухи о том, что iPhone может поддерживать спутниковую связь, усилились после того, как аналитик Минг-Чи Куо предсказал, что у iPhone 13 будет необходимое оборудование.





