В моделях iPhone 13 будет усовершенствована стабилизация видео. Об этом сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в производственной цепочке.
Apple сообщила тайваньским производителям приводов стабилизатора (VCM, voice coil motor) о необходимости увеличить производство этих комплектующих на 30–40%. В 2021 году этот компонент будет ключевым в камере iPhone 13.
Эти поставки превысят показатели производства аналогичных комплектующих для всех Android-смартфонов. Снижение спроса со стороны производителей Android связано с Huawei. Компания постепенно отказывается от производства смартфонов после наложения американских санкций.
Камера iPhone 13 сильно изменится в 2021 году. В частности. оптическая стабилизация со сдвигом матрицы будет стоять во всех четырех моделях линейки. В 2020 году она была только в iPhone 12 Pro Max. Есть вероятность, что новые модели iPhone также смогут снимать видео в портретном режиме, также появится режим астрографии.
Ранее сообщалось, что iPhone 13 лишится главного недостатка всех смартфонов Apple, увеличенные аккумуляторы. Источник назвал объемы батарей всех моделей.
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