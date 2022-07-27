В iPhone 14 нашли брак, хотя он еще не вышел
Денис Марков —
Apple столкнулась с проблемой на производстве iPhone 14 — у некоторых экземпляров трескается стекло основной камеры. Об этом сообщает аналитик Минг-Чи Куо.
Проблемными оказались линзы компании Genuis. Есть версия, что всему виной — качество покрытия их стекол.
Компания уже отказалась от сотрудничества с Genuis во избежания массового брака. Apple уже передала ее заказ на 10 млн линз компании Largan.
Задержек выхода новых моделей не ожидается. Apple планирует продать их в еще большем количестве, чем в прошлый раз.
Ранее были названы объемы оперативной памяти у всех моделей iPhone 14. Неожиданное решение — компания оснастила некоторые устройства более совершенными чипами, но объем неприятно удивил.
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Комментарии
+70
Так китайцы любят пиписьками меряться, только толку от этого…
27 июля 2022 в 21:55
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+4376
Ага, видно какое оно, китайское качество, когда у какого-нибудь Сяоми, вываливаются экраны у телевизоров))))))) Да и не стоит забывать, на чьём железе и на чьей операционке работают их смартфоны. На примере Хуавей и их так называемой Harmony OS, якобы написаной с нуля, которая на деле на Android. Ну а китайское железо (аналоги AMD, Intel и прочего) просто смех какой-то. Своё это когда не налепил шильдик другой компании, а когда сделал с нуля и всё это нормально функционирует, что собственно касается и наших в какой-то мере
27 июля 2022 в 22:41
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Поправят. Что бы не уронить престиж. Либо то что уже в коробках готовятся менять. Мне кажется во всех моделях Эпл хоть какой косячок но всплывает. И тут действует золотое правило — не бери телефон с первых партий и будет счастье ;)
27 июля 2022 в 23:12
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Повезло, купил 13 PRO в первый день продаж, тьху-тьху, но всё отлично по сей день
28 июля 2022 в 01:02
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У меня 13 мини тож из первой партии видимо ;) тк в октябре его покупали с прилавка;) и тоже все слава бо хорошо 😁 Вообще «чёртова дюжина» мне кажется очень даже неплохо получилась 😎👍
28 июля 2022 в 01:20
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Качество сборки айфонов, надо признать, падает. Джобс.. на месяц хотя бы восстань из мертвых
28 июля 2022 в 00:34
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+728
Хм… Трескающиеся корпуса у 3г, антеннагейт у 4, даже моду на бамперы тогда запустили, облезлые 5. Там и при Джобсе хватало косяков.
28 июля 2022 в 00:45
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Гнущийеся 6 плюс 😂
28 июля 2022 в 01:23
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+317
Не Богохульствуйте
28 июля 2022 в 01:15
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Джобс пусть покоится с миром. А вот Илона Маска поставить бы возглавлять Эпл. На это было бы интересно посмотреть 😁
28 июля 2022 в 01:22
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