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В iPhone 14 нашли брак, хотя он еще не вышел

Денис
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Apple столкнулась с проблемой на производстве iPhone 14 — у некоторых экземпляров трескается стекло основной камеры. Об этом сообщает аналитик Минг-Чи Куо. 

Проблемными оказались линзы компании Genuis. Есть версия, что всему виной — качество покрытия их стекол. 

Компания уже отказалась от сотрудничества с Genuis во избежания массового брака. Apple уже передала ее заказ на 10 млн линз компании Largan. 

Задержек выхода новых моделей не ожидается. Apple планирует продать их в еще большем количестве, чем в прошлый раз. 

Ранее были названы объемы оперативной памяти у всех моделей iPhone 14. Неожиданное решение — компания оснастила некоторые устройства более совершенными чипами, но объем неприятно удивил. 


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Комментарии

i_Mobilka
+36
i_Mobilka
Позорище. Китайцы уже вовсю устанавливают память стандарта LPDDR5, а Эппл только в 14 Pro/Max установит такую память. И то это только предположение, может вся линейка получит LPDDR4X.
27 июля 2022 в 21:11
#
+70
MusicXpess i_Mobilka
Так китайцы любят пиписьками меряться, только толку от этого…
27 июля 2022 в 21:55
#
+4376
Carter_Mayers i_Mobilka
Ага, видно какое оно, китайское качество, когда у какого-нибудь Сяоми, вываливаются экраны у телевизоров))))))) Да и не стоит забывать, на чьём железе и на чьей операционке работают их смартфоны. На примере Хуавей и их так называемой Harmony OS, якобы написаной с нуля, которая на деле на Android. Ну а китайское железо (аналоги AMD, Intel и прочего) просто смех какой-то. Своё это когда не налепил шильдик другой компании, а когда сделал с нуля и всё это нормально функционирует, что собственно касается и наших в какой-то мере
27 июля 2022 в 22:41
#
Вася Вотафаков
+5184
Вася Вотафаков
Поправят. Что бы не уронить престиж. Либо то что уже в коробках готовятся менять. Мне кажется во всех моделях Эпл хоть какой косячок но всплывает. И тут действует золотое правило — не бери телефон с первых партий и будет счастье ;)
27 июля 2022 в 23:12
#
Владимир
+105
Владимир Вася Вотафаков
Повезло, купил 13 PRO в первый день продаж, тьху-тьху, но всё отлично по сей день
28 июля 2022 в 01:02
#
Вася Вотафаков
+5184
Вася Вотафаков Владимир
У меня 13 мини тож из первой партии видимо ;) тк в октябре его покупали с прилавка;) и тоже все слава бо хорошо 😁 Вообще «чёртова дюжина» мне кажется очень даже неплохо получилась 😎👍
28 июля 2022 в 01:20
#
banditos
+85
banditos
Санкции они такие;)
28 июля 2022 в 00:11
#
saintmaybach
+924
saintmaybach
Качество сборки айфонов, надо признать, падает. Джобс.. на месяц хотя бы восстань из мертвых
28 июля 2022 в 00:34
#
+728
Ufoer saintmaybach
Хм… Трескающиеся корпуса у 3г, антеннагейт у 4, даже моду на бамперы тогда запустили, облезлые 5. Там и при Джобсе хватало косяков.
28 июля 2022 в 00:45
#
+317
Geek saintmaybach
Не Богохульствуйте
28 июля 2022 в 01:15
#
Вася Вотафаков
+5184
Вася Вотафаков saintmaybach
Джобс пусть покоится с миром. А вот Илона Маска поставить бы возглавлять Эпл. На это было бы интересно посмотреть 😁
28 июля 2022 в 01:22
#
–255
xtcxtc
рак или брак?)))
28 июля 2022 в 07:50
#
+337
NikTo xtcxtc
Фак...
Вчера в 20:44
#
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