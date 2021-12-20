Аналитик Минг Чи Куо опубликовал отчет для инвесторов Apple, в котором предсказал новые параметры камер будущих iPhone. Смартфоны Apple получат параметры, которые уже есть на Android-смартфонах.Согласно его информации, iPhone 14 будет оснащен камерой с разрешением 48 МП. Он выйдет во второй половине 2022 года. В iPhone 15 же будет интегрирован перископический зум. Он появится в продаже во второй положение 2023 года.
Эти технологии используются в Android-смартфонах уже несколько лет. Камера на 48 МП появилась в 2019 году еще в доступном Redmi Note 7, а перископический зум появился в Huawei P30 Pro в том же году.
Напомним, в 2021 году модельный ряд iPhone 13 получил оптическую стабилизацию со сдвигом матрицы, что сделало видео более качественным. До этого она была доступна только в самой дорогой модели — 12 Pro Max.
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Перестаньте хрень всякую в заголовках строчить, вам от этого больше платят?!?
В 9to5 тоже самое пишут, без всяких click bait
Но, автор статьи пошел еще дальше и спросил у Apple за отсутствие инноваций в неанонсированном смартфоне на основании отчета аналитика для инвесторов о будущих новинках 😆