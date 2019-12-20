Сайт Digitimes опубликовал отчет, в котором сообщается, что Apple планирует использовать продвинутый компонент стабилизации изображения во флагманской модели iPhone 2020 года.



Смартфоны Apple уже на протяжении нескольких поколений используют оптическую стабилизацию изображения. Усовершенствования в области аппаратного сдвига сенсоров продолжат эту тенденцию. Смещение сенсора подразумевает перемещение сенсора внутри камерного модуля, в отличие от технологии оптической стабилизации.



Пока неясно, будет ли новый метод превосходить предыдущий, с точки зрения конечного качества изображения. Возможно, новая технология может быть использована для экономии пространства внутри корпуса смартфона. На iPhone 11 и 11 Pro телеобъектив и широкоугольный датчик оснащены технологией оптической стабилизации, в то время как у ультраширокоугольного объектива она отсутствует.



Ожидается, что следующий iPhone будет значительным обновлением, по сравнению с модельным рядом 2019 года. Помимо поддержки 5G, смартфоны Apple 2020 года могут получить новый дизайн, которые напоминает концепцию iPhone 4.



Весь модельный ряд iPhone следующего года будет оснащен OLED-дисплеями. Помимо этого, Apple может выпустить смартфоны с новыми размерами экранов. В последнем отчете аналитика Минг-Чи Куо сообщается, что в 2020 году ожидается появление четырех новых устройств с 5,4-дюймовым, 6,1-дюймовым и 6,7-дюймовым экранами.





