По данным аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple планирует добавить важное нововведение в свои смартфоны. Оно будет реализовано в 2023 году с выпуском линейки iPhone 14.
Аналитик указывает, что у iPhone 14 появится поддержка нового стандарта связи — Wi-Fi 6E. Этот стандарт уже поддерживается устройствами разных производителей, но Apple добавит его не просто так, а гораздо более осмысленно. Дело в том, что в 2023 году компания планирует выпустить гарнитуру смешанной реальности, а поддержка Wi-Fi 6E позволит ей поддерживать стабильную и высокоскоростную связь со смартфоном.
Wi-Fi 6E обеспечивает более качественное соединение, чем Wi-Fi 6 и более ранние стандарты Wi-Fi. Это обусловлено использованием более широкого диапазона частот, включая полосу 6 ГГц, и делением соединения на множество независимых каналов. Обладателям iPhone 14 и гарнитуры смешанной реальности от Apple, скорее всего, даже не придётся покупать роутер с поддержкой Wi-Fi 6E, чтобы воспользоваться новой технологией связи, поскольку эти устройства смогут взаимодействовать друг с другом по локальному соединению, для которого не потребуется дополнительное оборудование. В перспективе модули Wi-Fi 6E могут появиться в других продуктах Apple (например, в умных часах и колонках), благодаря чему будет обеспечено более тесное взаимодействие устройств.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru