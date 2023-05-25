В iPhone появится поддержка самой передовой беспроводной зарядки. Такого нет даже у Android-смартфонов
Александр Кузнецов —
Недавно стало известно, что следующая линейка смартфонов Apple будет лишена искусственных ограничений, из-за которых аккумулятор заряжается лишь с половинной мощностью при использовании беспроводных зарядных устройств сторонних производителей. Теперь появилась дополнительная информация о беспроводной зарядке в iPhone 15.
Как указывает профильный сайт ChargerLAB, компания Apple станет одной из первых (а может даже первой), кто применит в своих смартфонах новый стандарт беспроводной зарядки Qi2. Этот стандарт создавался в том числе с учётом особенностей магнитных зарядок MagSafe, которые выпускает Apple и ряд других вендоров. В Qi2 внесено несколько технологических усовершенствований в сравнении с Qi, что позволяет заряжать устройства более эффективно и безопасно, с меньшими потерями энергии.
Вероятно, именно переход на Qi2 позволит снять ограничения на мощность (а значит и на скорость) зарядки беспроводными зарядными устройствами сторонних производителей. Правда, есть вероятность, что ограничение останется для зарядок, использующих старый стандарт Qi.
ChargerLAB также указывает, что Apple будет брать с производителей плату за сертификацию MFi (Made for iPhone) — по 16 долларов с каждого выпущенного зарядного устройства. Это существенно меньше, чем за сертификацию MagSafe-зарядок, а значит зарядные адаптеры станут более дешёвыми (по крайней мере, в производстве).В любом случае переход Apple на Qi2 выгоден самой купертинской компании, производителям аксессуаров и пользователям, поскольку. Выбор зарядных устройств будет более широким, адаптеры должны подешеветь, и у них появится совместимость с разными гаджетами.
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