Почему так?

Массовый пользователь iPhone покупает смартфон раз в три года. В промежутке между выбором нового смартфона он забывает про индустрию, а когда этот момент наступает, то он по умолчанию берет «последний айфон». Представьте, что вы перешли с iPhone XR на 13. Вы получите двойную камеру, оптическую стабилизацию со сдвигом матрицы, OLED-экран — достаточно для вау-эффекта.

Кроме того, тех, кто оценивает новые модели смартфонов Apple относительно лучших Android-флагманов, единицы. Фанаты Apple вообще не следят за индустрией. Аналитики SellCell провели исследование в марте этого года — они опросили 5000 американцев и выяснили, что 91,9% из них не рассматривают вариант перехода на смартфон другого бренда. Это рекордный показатель для SellCell и на 1,4% больше, чем годом ранее.

Итог

В декабре этого года аналитик Минг Чи Куо опубликовал отчет для инвесторов Apple, в котором предсказал новые параметры камер будущих iPhone. По полученным данным, iPhone 14 будет оснащен камерой с разрешением 48 МП.Он выйдет во второй половине 2022 года, и для смартфонов Apple такая особенность будет инновацией. Но проблема в том, что в Android-смартфонах эта технология применяется с 2019 года — одним из первых устройств был аж Xiaomi Redmi Note 7, стоивший 15 тысяч рублей.В 2021 году трудно представить Android-смартфон без этой возможности — увеличенное разрешение позволяет увеличивать и кадрировать изображение без потери качества, что удобно. А iPhone получит эту функцию лишь спустя три года после ее появления. Это говорит о том, что смартфоны Apple уступают конкурентам по функциональности.Камера на 48 МП — не единственный параметр, который Apple заимствует у конкурентов на Android. В 2023 году она добавит в свои смартфоны перископический зум. Для понимания, он появился в том же 2019 году в Huawei P30 Pro, а сейчас он используется во флагманах Samsung Galaxy S.И это не первый подобный случай. В начале 2018 года пошел тренд на ночной режим съемки, на смартфонах Apple он появился только в конце 2019-го с выходом iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Ультраширокоугольный модуль начал появляться на Android-смартфонах в конце 2018 года, а на iPhone — в конце 2019-го. Компания стабильно не успевает конкурентами.Несмотря на отставание длиной минимум в год, пользователи iPhone остаются довольными продукцией любимой компании. В 2019 году ночной режим был обыденностью для Android-смартфонов, и несмотря на это в моих лентах каждой из соцсетей одна за другой появлялись публикации с восторженными отзывами о ночной съемке iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max.То же самое было с ультраширокоугольным модулем. Его не воспринимали в Android-смартфонах, а теперь в Инстаграме пошел тренд — блогеры и обычные пользователи стабильно применяют его в качестве селфи-камеры. Каждое подобное нововведение Apple подает как инновации, и люди верят ей. Суть в том, что для ее целевой аудитории это так и есть.На это есть две причины:Чего не сказать об Android-смартфонах. Когда у Huawei начались проблемы с сервисами Google, пользователи оперативно переключились на Xiaomi, потому что глобально с точки зрения пользовательского опыта различий между брендами Android-смартфонов нет.Если оценивать политику Apple с точки зрения запросов целевой аудитории, то получается, что компания все делает правильно. Она могла развиваться быстрее, но даже без инноваций продажи ее смартфонов растут — в четвертом квартале 2020 года компания продала рекордное количество мобильных устройств за всю историю.Кроме того, модели iPhone совершенствуются, но в другом направлении. В прошлом году 12 Pro Max удивил наличием оптической стабилизации со сдвигом матрицы, а в этом ее получил весь модельный ряд iPhone 13. Кроме того, смартфоны Apple научились снимать видео в HDR, конкуренты на Android нет.Apple может заимствовать функции из Android спустя годы. И для своей базы фанатов iPhone все равно будет лучше.