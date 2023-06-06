В Китае изобрели летающую тарелку. Совсем как у инопланетян!

Александр



Китайская компания Shenzhen UFO Technology создала необычное средство передвижения — летательный аппарат, который выглядит как инопланетное НЛО. Оно уже было протестировано прилюдно в одном из парков Шэньчжэня.

Транспортное средство выполнено в форме летающей тарелки и оснащено шестью электродвигателями, которые приводят в движение такое же количество пропеллеров. В кабине есть место только для водителя.



Эта тарелка может взлетать вертикально и подниматься в высоту до 500 метров. Максимальная скорость перемещения составляет 50 км/ч. Время в пути невелико — всего 15 минут, после чего требуется подзарядка. Управлять можно как вручную, так и довериться автопилоту. Кабина построена таким образом, чтобы можно было наслаждаться видами на город.

В настоящее время Shenzhen UFO Technology предлагает полёты туристам и местным жителями. Тем временем инженеры компании дорабатывают это устройство, пытаясь добиться увеличения длительности полёта.

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