Дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере фотофграфии поддельных смартфонов Samsung Galaxy S21 Ultra и Galaxy S21+. Оригинальные модели ещё не продаются и даже не были представлены, компания Samsung запланировала их презентацию на 14 января.
Фейковые версии Galaxy S21 Ultra и Galaxy S21+, очевидно, были сделаны на основании многочисленных утечек о дизайне линейки Galaxy S21. Они почти в точности повторияют очертания оригинальных смартфонов с рендеров, но с технической точки зрения, конечно же, сильно уступают продукции Samsung. Их характеристики неизвестны, но наверняка безымяннный китайский производитель установил дешёвые компоненты, ведь его задачей было сделать устройства, лишь внешне похожие на оригиналы.
Поскольку в Китае уже налажено производство фейковых смартфонов с закосом под линейку Galaxy S21 Ultra, в будущем стоит быть внимательным при покупке новых флагманов Samsung с рук. Распознать подделку в некоторых случаях бывает сложно, ведь скопирован не только корпус, но и программная оболочка, а в системный раздел может быть забита недостоверная информация о характеристиках (процессоре, памяти и прочем). С другой стороны, если у вас уже был хотя бы один из флагманов Samsung, вы сможете достаточно быстро определить фейк по качеству экрана и сборке, а также по производительности и общим ощущуениям от пользования.
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