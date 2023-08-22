В Китае выпустили компьютер с 40 млн ядер
Александр Кузнецов —
Китайская компания Sunway создала суперкомпьютер, в основе которого 40 миллионов вычислительных ядер. Его производительность в бенчмарке HPL-MxP превышает 5 экзафлопс, что очень-очень много.
Это устройство примерно в пять раз производительнее суперкомпьютера Sunway производства AMD, который в настоящее время считается самым мощным. Его производительность чуть выше 1 экзафлопса.
У Sunway достаточно большой опыт в построении суперкомпьютеров. Текущий флагман компании, TaihuLight, оснащён 10 миллионами ядер. Подробностей о новинке пока мало, все они будут раскрыты в середине ноября на специализированной выставке Supercomputing 2023, которая пройдет в Денвере (США). Судя по презентационной фотографии, этот компьютер занимает огромное помещение и больше похож на дата-центр, чем на привычные нам десктопы.
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