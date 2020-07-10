





Huawei одновременно работает над несколькими флагманскими сериями. Ожидается, что модельный ряд Mate 40 представят в сентябре или октябре этого года, а флагманы из серии P50 анонсируют в марте 2021 года. По словам представителей компании, на исследование и разработку флагманского устройства им требуется 18 месяцев, а это означает, что Huawei P50 уже находится на продвинутой стадии разработки.Сайт Gizchina от своего китайского источника получил несколько рендеров неанонсированных смартфонов из серии P50, которые создавались на основе прототипов. Судя по всему, дизайн новинки не похож, на то, что мы видели в предыдущих моделях.В целом, можно сказать, что рендер Huawei P50 Pro всё же напоминает актуальную на данным момент модель P40 Pro. Тем не менее, если изображенный на рендерах дизайн подтвердится, то нас ожидают уменьшение рамок вокруг дисплея и выреза для фронтальной камеры. Основной модуль камеры может сменить ориентацию с вертикального расположения на горизонтальное.Создатель рендера подчеркивает на своих визуализациях будущего продукта наличие стилуса, который будет складываться в корпус смартфона так же, как это делается в модельном ряду устройств Samsung Galaxy Note.Стоит напомнить, что несколько недель назад менеджер по продукту серии «P» Ван Юнган участвовал в китайской программе «Flip-It», в рамках которой рассказал о дизайне модельного ряда. По его словам, каждое поколение серии открывает новые горизонты, это достигается за счет использования передовых возможностей команды R&D и ее партнеров. Помимо этого, он сообщил что в серии P50 будет много сюрпризов для поклонников.