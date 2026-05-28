В «М.Видео» стартовал предзаказ смарт-часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro и начались продажи HUAWEI WATCH FIT 5

Компания «М.Видео» объявила о старте предзаказа на умные часы HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, а также о начале продаж базовой модели HUAWEI WATCH FIT 5. Новинки отличаются ярким дизайном: Pro-версия доступна в трёх цветах (оранжевый, белый, чёрный), а базовая — в пяти (серебристый, сиреневый, белый, чёрный, зелёный).Версия Pro получила 1,92-дюймовый дисплей с яркостью 3000 нит и узкими рамками 1,8 мм, что увеличило полезную площадь до 83 процентов. Она весит 30,4 грамма и выполнена из премиальных материалов: безель из титанового сплава, рамка из алюминиевого сплава, дисплей защищён сапфировым стеклом. Вариант часов в белом цвете получила нанокерамическое покрытие из прочного металла, а также дизайн со вставками в технике масляной живописи.Базовая модель оснащена 1,82-дюймовым экраном с пиковой яркостью 2500 нит и полезной площадью 79 процентов. Вес составляет 27 граммов без ремешка, толщина корпуса 9,5 мм.Обе модели поддерживают мини-тренировки для поддержания активности без специального оборудования, а также автоматически распознают поездки на велосипеде. Pro-версия дополнительно предлагает профессиональные режимы кроссового бега с навигацией по отрезкам и векторные карты более 17 000 полей для гольфа по всему миру. Среди функций мониторинга здоровья в Pro-версии заявлены ЭКГ, определение фибрилляции предсердий, выявление экстрасистолии и измерение жёсткости артерий. Обе модели отслеживают женское здоровье через датчик температуры и поддерживают бесконтактную оплату через NFC. Батарея с высоким содержанием кремния обеспечивает до 10 дней работы в режиме экономии энергии и до 7 дней при обычном использовании.Цена HUAWEI WATCH FIT 5 Pro при предзаказе составляет 25 999 рублей со скидкой 3000 рублей, а стоимость базовой версии HUAWEI WATCH FIT 5 — 18 999 рублей также со скидкой 3000 рублей. До 3 июня 2026 года при покупке любой из этих моделей бесплатно предоставляется 1 год сервиса HUAWEI Care+ и 1 месяц подписки на премиальные циферблаты в приложении «HUAWEI Здоровье» (доступно более 100 000 дизайнов).