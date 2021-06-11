



Департамент транспорта Москвы установил правила для кикшерингов. Они были разработаны совместно с этими сервисами, будут распространяться только на арендные электросамокаты и не затрагивают личный транспорт.



Кикшеринговый сервис может иметь в своём парке не более 10 тысяч электросамокатов, а с 31 августа весь такой транспорт должен быть оснащён передним амортизатором. Сервисы будут строить парковки по согласованию с дептрансом, в июне будет создано 500 парковок, а в июле и августе по 1000. На одной парковке можно размещать не более шести самокатов каждого сервиса в радиусе десяти метров.



Скорость движения электросамоката будет ограничена 25 км/ч, а в некоторых районах Москвы может быть установлено ограничение в 15 км/ч. Транспорт не будут выдавать пьяным и лицам младше 18 лет; контроль за соблюдением этой нормы возложен на кикшеринги, но за нарушение их не будут штрафовать.



Небольшие сервисы будут располагаться в согласованных с дептрансом пилотных зонах за пределами ТТК. 30% самокатов крупных сервисов должны находиться внутри Садового кольца, 30% между Садовым кольцом и ТТК, а оставшиеся 40% за пределами ТТК.



Большая часть кикшерингов уже соответствует предъявленным требованиям, им придётся внести в свою работу лишь незначительные изменения. Правила могут быть откорректированы в дальнейшем в зависимости от того, насколько эффективно покажут себя нововведения.







