На презентации iPhone 12 компания Apple объявила, что отныне к её смартфонам не будут прилагаться зарядные устройства и проводные наушники. Причём это затронет не только новые модели, но и те, что раньше поставлялись с этими аксессуарами.
Apple объяснила такой шаг заботой об окружающей среде: якобы лишние зарядки и наушники остаются неиспользованными, а их производство отнимает ресурсы, которые можно не расходовать. Компания поставила перед собой цель сократить выбросы углерода, а также уменьшить добычу и использование природных ископаемых.
При этом Apple не стала снижать розничную стоимость смартфонов (более того, новые аппараты стали стоить даже дороже прошлогодних). Зарядные устройства и наушники предлагается приобретать за отдельную плату, причём в России увеличились цены на зарядные чехлы для iPhone и на беспроводные наушники AirPods и AirPods Pro.
В некоторых странах установлен законодательный запрет на продажу смартфонов без аксессуаров, и туда будут поставляться смартфоны с расширенной комплектацией. Например, во Франции ещё в 2010 году была запрещена продажа смартфонов и сотовых телефонов, у которых в стандартной комплектации нет аксессуаров, ограничивающих вредное воздействие радиоизлучения во время общения. Речь идёт о наушниках со встроенной гарнитурой.
Такая особенность продаж уже отражена во французском интернет-магазине Apple: на страницах с описанием всех моделей iPhone 12 указано, что в их комплект, помимо самого смартфона, также входит зарядный кабель и наушники EarPods с кабелем Lightning. Но в случае с зарядным устройством компания Apple не стала делать исключение даже для Франции.
Не исключено, что и в других странах могут обнаружиться законы и нормы, запрещающие продажу смартфонов без определённых аксессуаров. Например, в России закон «О защите прав потребителей» обязывает продавца передавать потребителю товар, пригодный для тех целей, для которых он обычно используется. Тот же закон запрещает обусловливать приобретение одних товаров приобретением других. Трактовать эти нормы можно по-разному, но очевидно, что пользоваться смартфоном без зарядного устройства невозможно, а потребитель не обязан владеть таким устройством до покупки смартфона или приобретать его дополнительно, когда обнаружит, что заряжать смартфон нечем. Впрочем, с такой логикой можно дойти до того, что Apple обязана обеспечивать всех своих пользователей электричеством.
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