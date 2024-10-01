В новых iMac начали умирать экраны

Фархад
iMac

За последние полтора года некоторые владельцы 24-дюймовых iMac с чипом M1 столкнулись с серьезной проблемой — у них на экранах появились горизонтальные линии.

Подобные жалобы есть в сообщество поддержки Apple, на форумах MacRumors, Reddit, iFixit и на несколько других сайтах. Пока неясно, сколько именно владельцев столкнулись с этой проблемой и в чём её основная проблема.

Многие пользователи отметили, что линии начали появляться на экране спустя 18–24 месяцев после покупки iMac. Как правило, на них уже не распространяется стандартная гарантия Apple, поэтому ремонт только платный.

По наблюдением владельцев, первый симптом — перегрев верхнего правого угла в iMac. Сама Apple ещё не прокомментировала ситуацию. К слову, с новыми iMac на M3 пока таких проблем не было зафиксировано. Вероятно, потому что они вышли всего год назад.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Anatoly076
+283
Anatoly076
Последние 2 года Аппле пошли по тем нашего ВАЗа — гордые упыри, которые все сам с усам! Не собираются покупать патенты и делать по-настоящему премиум продукты!!! Чипы, корпуса, оперативка, дисплеи — все свое и сомнительного качества! Вместо того чтобы продолжить прошлую линию по созданию мирового премиум продуктов. В ряде их решений четко видна ЖЖЖЖЕСТАЯ экономия.
38 минут назад
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