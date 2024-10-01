В новых iMac начали умирать экраны

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За последние полтора года некоторые владельцы 24-дюймовых iMac с чипом M1 столкнулись с серьезной проблемой — у них на экранах появились горизонтальные линии.Подобные жалобы есть в сообщество поддержки Apple, на форумах MacRumors, Reddit, iFixit и на несколько других сайтах. Пока неясно, сколько именно владельцев столкнулись с этой проблемой и в чём её основная проблема.Многие пользователи отметили, что линии начали появляться на экране спустя 18–24 месяцев после покупки iMac. Как правило, на них уже не распространяется стандартная гарантия Apple, поэтому ремонт только платный.По наблюдением владельцев, первый симптом — перегрев верхнего правого угла в iMac. Сама Apple ещё не прокомментировала ситуацию. К слову, с новыми iMac на M3 пока таких проблем не было зафиксировано. Вероятно, потому что они вышли всего год назад.