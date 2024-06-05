В новых Mac и iPad обнаружен секретный компонент, но Apple о нём умалчивает

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Журналисты из The Verge обнаружили один очень необычный компонент, который установлен во все новые модели MacBook Pro, iMac, MacBook Air с M3, iPad Air M2 и iPad Pro M4. Интересно, что Apple нигде о нём не упоминает.Оказалось, что девайсы получили секретный радиомодуль Thread. Такой же установлен в моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Хотя компания официально не указывает Thread в спецификациях продуктов, все радиомодули прошли проверку FCC (Федеральной комиссии по связи США) на соответствие требованиям.На вопросы The Verge представители Apple так и не ответили. Однако после анонса iPhone 15 Pro компания заявила, что это первые в мире смартфоны с поддержкой Thread, которая «открывает уникальные возможности для интеграции решений умных домов».Вполне возможно, что с анонсом iOS 18 Apple раскроет больше подробностей о секретном компоненте новых гаджетов.