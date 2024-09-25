В октябре телевизоры будут показывать с помехами

Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) предупредила о помехах, которые возникнут в телевизионном вещании в конце сентября и будут периодически появляться несколько недель. Они будут вызваны солнечной интерференцией — это сезонное явление, которое возникает осенью почти каждый год.
«В течение примерно трёх недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника», — сообщили в РТРС.
Интерференция будет возникать до 21 октября, но не более двух недель в каждом регионе. Солнце будет глушить сигналы от спутника с продолжительностью от нескольких секунд до 22 минут — в это время вещание на всех каналах может прерываться (картинка будет исчезать, останавливаться или рассыпаться). Что-либо сделать с этим будет невозможно, в такие моменты рекомендовано выключать ТВ-приставку или телевизор, ждать несколько минут и снова включать устройство. В некоторых случаях может потребоваться провести поиск каналов заново.
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