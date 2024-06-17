В отпуск с новеньким смартфоном — «Летний марафон выгод» в билайне







билайн запустил акцию «Летний марафон выгод». Выбери современный смартфон с бонусными рублями и аксессуарами и получи комплект, равный стоимости телефона.

В интернет-магазине и офисах обслуживания билайна в рамках акции «Летний марафон выгод» доступны популярные модели брендов Samsung, Xiaomi, Tecno, Honor и Realme. Одна из интересных моделей акции — это новинка популярной серии Samsung — Samsung Galaxy A55 (256 ГБ). Защита от влаги и пыли, экран, который не тускнеет под лучами солнца, мощный процессор, возможность быстрой зарядки и первоклассная камера — все, что нужно для летнего сезона. Эту современную новинку в рамках акции в билайне можно приобрести с выгодой 20%.

Подробнее о преимуществах Samsung Galaxy A55 256 GB:

Стильный и практичный дизайн. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP67. Смартфон выдерживает погружение в пресную воду на глубину до 1 метра продолжительностью до 30 минут. Камера. На задней панели сразу три модуля — главный, ультраширокоугольный и макрообъектив. Важная техническая фишка, которой не было в прошлых моделях, — четырехкратный захват изображения для устранения шумов при ночной фотосъёмке. Новая адаптивная технология стабилизации позволяет делать чёткие и плавные видео даже при съёмке в движении. Гибридный лоток для SIM-карты. Можно вставить либо две SIM-карты, либо симку и карту памяти microSD объёмом до 1 ТБ. Смартфон также поддерживает функцию eSIM. Функция Vision Booster. Обеспечивает яркое и контрастное изображение даже под прямыми лучами солнца, что особенно актуально этим летом. А частота обновления 120 Гц делает картинку плавной и насыщенной. Аккумулятор и производительность. Новый 8-ядерный процессор позволяет работать в режиме многозадачности, а встроенная система охлаждения поможет справится с высокой нагрузкой. Оставайтесь на связи дольше с аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и с поддержкой сверхбыстрой зарядки.

Как воспользоваться акцией:

Рассмотрим на примере: среди смартфонов на странице акции в интернет-магазине билайна вы выбрали Samsung Galaxy A55 — выгодный комплект добавляется к нему автоматически. За стоимость смартфона вы получаете не просто новый современный телефон, но и оригинальный кабель USB Type-C от Samsung для быстрой зарядки и 8000 бонусных рублей на связь.Покупая Samsung Galaxy A55 в выгодном комплекте в салонах продаж вы также получаете 8000 бонусных рублей на связь, а в качестве дополнительного товара можно выбрать защитную пленку, умные часы или колонку, а также подписку на билайн ТВ, страховки или настройки. Главное условие — потратить на дополнительный товар не менее 1000 рублей. Список дополнительных товаров, доступных к покупке, достаточно широкий, а максимальный размер выгоды в рамках акции составляет 10 000 рублей. Подробнее в правилах.

Предложение действует до 31 июля 2024 года.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

erid: 2VSb5z8A3Z2