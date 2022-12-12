VK Смарт-колонка

В продаже появилась умная колонка «VK Капсула Нео»

Александр


Компания VK запустила продажи умной колонки «VK Капсула Нео». Купить колонку можно на официальном сайте, в розничных магазинах, а также в интернет-магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и Ozon.

С 12 декабря 2022 года до 9 января 2023 года «VK Капсулу Нео» можно приобрести по специальной цене 3490 рублей. Вместе с устройством покупатели получат в подарок стикеры от VK, которыми можно украсить колонку, а также подписку на «VK Музыку» и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.

«VK Капсула Нео» помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением и впечатляющей мощностью звука — 5 Вт. Сейчас «VK Капсула» Нео доступна в двух цветах: сером и голубом. Уже в начале 2023 года появятся новые стильные цвета устройства. Корпус колонки выполнен из приятного на ощупь матового пластика. Цифровой светодиодный дисплей показывает время, погоду и другие данные, адаптируясь под освещение в помещении.



«VK Капсула Нео — самый младший представитель нашего семейства умных колонок. Мы сделали ее очень компактной и доступной, сохранив при этом все функции, которые ждут от колонок с голосовым управлением. Надеемся, наша новинка придется по душе пользователям и займет достойное место в их домах и жизнях, помогая быстро решать повседневные задачи», — рассказал Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK.

За взаимодействие с пользователем в «VK Капсуле Нео» отвечает голосовой помощник «Маруся». Она умеет управлять устройствами умного дома, включать фильмы из онлайн-кинотеатра Wink и «VK Музыку», читать ленту новостей и отправлять сообщения во «ВКонтакте», рассказывать сказки, в том числе вместе с персонажами популярных мультфильмов, и многое другое.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Приложения VK вернулись в App Store
Заменил iCloud, Zoom и все иностранные сервисы российскими. Заметил общую тенденцию среди приложений
Подписка на музыку в России окончательно становится бестолковой тратой денег

Рекомендации

Рекомендации

Электросамокаты — прошлый век. Эти ролики то, что вам нужно
Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4470
Carter_Mayers
Капец расплодилось всяких умных колонок, что Мыло, что Яндекс что Сбер и другие, каждый год выпускают и выпускают. Похоже один из немногих отсталых челов, кто себе не прикупил ещё что-то такое, хоть и не представляю в этом какой-то необходимости. Кажется что она больше будет собирать дома пыль, чем часто использоваться
Сегодня в 13:02
#