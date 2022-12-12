В продаже появилась умная колонка «VK Капсула Нео»

Компания VK запустила продажи умной колонки «VK Капсула Нео». Купить колонку можно на официальном сайте , в розничных магазинах, а также в интернет-магазинах «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и Ozon.С 12 декабря 2022 года до 9 января 2023 года «VK Капсулу Нео» можно приобрести по специальной цене 3490 рублей. Вместе с устройством покупатели получат в подарок стикеры от VK, которыми можно украсить колонку, а также подписку на «VK Музыку» и онлайн-кинотеатр Wink на три месяца.«VK Капсула Нео» помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением и впечатляющей мощностью звука — 5 Вт. Сейчас «VK Капсула» Нео доступна в двух цветах: сером и голубом. Уже в начале 2023 года появятся новые стильные цвета устройства. Корпус колонки выполнен из приятного на ощупь матового пластика. Цифровой светодиодный дисплей показывает время, погоду и другие данные, адаптируясь под освещение в помещении.







«VK Капсула Нео — самый младший представитель нашего семейства умных колонок. Мы сделали ее очень компактной и доступной, сохранив при этом все функции, которые ждут от колонок с голосовым управлением. Надеемся, наша новинка придется по душе пользователям и займет достойное место в их домах и жизнях, помогая быстро решать повседневные задачи», — рассказал Анатолий Кульбацкий, директор направления умных продуктов VK.

За взаимодействие с пользователем в «VK Капсуле Нео» отвечает голосовой помощник «Маруся». Она умеет управлять устройствами умного дома, включать фильмы из онлайн-кинотеатра Wink и «VK Музыку», читать ленту новостей и отправлять сообщения во «ВКонтакте», рассказывать сказки, в том числе вместе с персонажами популярных мультфильмов, и многое другое.