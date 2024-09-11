В продаже появился порнитор — нет, это не монитор для порно. Хотя…

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На маркетплейсах появился новый бренд — Pornitor. Под ним продаются портативные мониторы, которые расширяют рабочее пространство ноутбуков.Благодаря такой штуке изображение можно расширить в три раза — помимо собственного экрана ноутбука будет ещё два таких же. Порнитор складной, а при разворачивании появляются два экрана диагональю 15,6 дюйма каждый.На первый взгляд может показаться, что Pornitor — это какая-то штука для просмотра порно, но нет, это слово составлено из словtable и Mo. Впрочем, он немного напоминает разворот из журнала Playboy, так что вполне может использоваться для того, чтобы более крупно рассматривать то, что нравится.