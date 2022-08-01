В продаже появился жёсткий диск с рекордным объёмом. И даже цена не кусается

Компания Western Digital выпустила в продажу новую модель 3,5-дюймового жёсткого диска WD Red Pro с внушительным объёмом памяти — 22 ТБ. При этом новинка стоит вполне вменяемых денег.WD Red Pro на 22 ТБ будет продаваться в Китае за 6899 юаней, что составляет приблизительно 61 750 рублей по текущему курсу. Эта серия предназначена для NAS (компьютеров с дисковым массивом для надёжного хранения большого объёма данных), но подойдёт и для использования в домашних или офисных ПК. Western Digital также планирует выпустить жёсткие диски такого же объёма в сериях WD Purple Pro (для многопоточной записи при использовании в системах видеонаблюдения) и WD Gold (для корпоративных решений).Для сравнения: в России доступны WD Red Pro, WD Purple Pro и WD Gold с объёмом 18 ТБ, они продаются в DNS по 57 000, 63 000 и 71 800 рублей соответственно.Эта модель WD Red Pro характеризуется 10-дисковой конструкцией со скоростью вращения 7200 оборотов в минуту и рассчитана на рабочую нагрузку до 300 ТБ, благодаря чему может проработать не менее пяти лет. В жёстком диске используется кэш-память объёмом 512 МБ, а также реализованы фирменные технологии Western Digital (OptiNAND, Energy Assisted PMR, Tertiary Actuator и HelioSeal) для увеличения скорости и повышения надёжности.В дальнейшем в этом году Western Digital планирует начать производство 26-терабайтных накопителей тех же серий (WD Red Pro, WD Purple Pro и WD Gold). Цены пока неизвестны.