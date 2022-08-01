Накопители

В продаже появился жёсткий диск с рекордным объёмом. И даже цена не кусается

Александр


Компания Western Digital выпустила в продажу новую модель 3,5-дюймового жёсткого диска WD Red Pro с внушительным объёмом памяти — 22 ТБ. При этом новинка стоит вполне вменяемых денег.

WD Red Pro на 22 ТБ будет продаваться в Китае за 6899 юаней, что составляет приблизительно 61 750 рублей по текущему курсу. Эта серия предназначена для NAS (компьютеров с дисковым массивом для надёжного хранения большого объёма данных), но подойдёт и для использования в домашних или офисных ПК. Western Digital также планирует выпустить жёсткие диски такого же объёма в сериях WD Purple Pro (для многопоточной записи при использовании в системах видеонаблюдения) и WD Gold (для корпоративных решений).

Для сравнения: в России доступны WD Red Pro, WD Purple Pro и WD Gold с объёмом 18 ТБ, они продаются в DNS по 57 000, 63 000 и 71 800 рублей соответственно.



Эта модель WD Red Pro характеризуется 10-дисковой конструкцией со скоростью вращения 7200 оборотов в минуту и рассчитана на рабочую нагрузку до 300 ТБ, благодаря чему может проработать не менее пяти лет. В жёстком диске используется кэш-память объёмом 512 МБ, а также реализованы фирменные технологии Western Digital (OptiNAND, Energy Assisted PMR, Tertiary Actuator и HelioSeal) для увеличения скорости и повышения надёжности.

В дальнейшем в этом году Western Digital планирует начать производство 26-терабайтных накопителей тех же серий (WD Red Pro, WD Purple Pro и WD Gold). Цены пока неизвестны.


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Источник:
IT Home
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Комментарии

+99
Куцов
То есть на али цены взлетели на пару рублей это капец плохо. А диск за 60 кусков норма?
2 часа назад в 17:50
#
+347
Paspartu Куцов
Да, это нормальная цена для такого объема
2 часа назад в 18:17
#
+500
jkttim
По специфике своей работы скажу вам, что эти диски мягко говоря не очень. Черепичная запись (SMR) такая себе “технологичная” новинка. Бяка та ещё. Точно не для корп сегмента! Кто-бы чтобы не говорил ИМХО.
час назад в 19:26
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