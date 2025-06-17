В продажу поступил HONOR MagicBook Pro 14 — ноутбук с флагманским Intel Ultra 9 и емким аккумулятором





На старте ноутбук отдают по спеццене и в комплекте с подарком. На старте ноутбук отдают по спеццене и в комплекте с подарком. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В российских ретейлерах стартовали продажи ноутбука HONOR MagicBook Pro 14. Гаджет оснастили тонким и легким цельнометаллическим корпусом весом 1,37 кг и толщиной 15,9 мм. Новинка сочетает в себе производительные комплектующие и батарею повышенной емкости.HONOR MagicBook Pro 14 — первый 14-дюймовый ноутбук с аккумулятором емкостью 92 Вт·ч, что обеспечивает до 12 часов повседневного использования без подзарядки. AI-технология HONOR Turbo X повышает производительность системы для продуктивной работы и одновременно экономит энергию для исключительной автономности. Компактный универсальный адаптер питания мощностью 100 Вт заряжает батарею до 47% всего за 30 минут, а полностью — за 68 минут.Процессоры Intel Core Ultra 2-го поколения, в том числе флагманская модель Ultra 9, изготовлены по технологии TSMC N3B и построены на микроархитектуре производительных и энергоэффективных ядер. Кроме того, чипы включают мощную графику Intel Arc нового поколения с поддержкой трассировки лучей. В режиме производительности HONOR MagicBook Pro 14 справляется с AAA-играми, программным обеспечением для проектирования и другими ресурсоемкими задачами.Новая интеллектуальная система охлаждения способна эффективно отводить тепло, при этом оптимизация воздушных потоков увеличивает ее производительность на 60%, а трубка диаметром 12 мм улучшает теплопроводность на 25%.HONOR MagicBook Pro 14 оснащен сенсорным OLED-экраном HONOR FullView Eye Comfort 3.1K с диагональю 14,6 дюймов и технологиями защиты зрения. Благодаря стандартной яркости 500 нит и пиковому значению до 700 нит, изображение остается четким при любом освещении. Разрешение 3120×2080 пикселей обеспечивает детализированную картинку, а оптимальные пропорции 3:2 обеспечивают комфортную и продуктивную работу с документами и различными приложениями.Толщина рамок составляет всего 3,75 мм, а полезная площади экрана — 91,5%. Экран поддерживает 100% охват палитры DCI-P3, 10-битную глубину цвета и точность цветопередачи ΔE < 0="" 5="" 120="">В HONOR MagicBook Pro 14 интегрированы передовые технологии защиты зрения для комфортного просмотра контента. Высокая частота ШИМ 4320 Гц и режим «Динамической яркости» снижает нагрузку на глаза.Тройная антенна HONOR MagicBook Pro 14 обеспечивает стабильное сетевое соединение, оптимальный набор портов служит для подключения всех нужных внешних устройств, а экосистема HONOR позволяет продуктивнее использовать смартфоны, планшеты и ноутбуки бренда.Ноутбук доступен в лаконичных цветах — космическом сером и ледяном белом. На корпус модели белого цвета с помощью технологии электрофореза нанесено перламутровое защитное покрытие, которое придает устройству премиальный и утонченный внешний вид.HONOR MagicBook Pro 14 доступен для покупки в М.Видео, Эльдорадо, DNS по цене 179 999 рублей за версию c процессором Intel Ultra 9 и 159 999 рублей за конфигурация с Intel Ultra 5. В период с 17 июня по 23 июня действует специальное предложение: скидка 10 000 рублей и планшет HONOR Pad X9a 6+128 (Wi-Fi) в подарок в сети М.Видео или скидка 25 000 рублей в магазинах Эльдорадо и DNS.