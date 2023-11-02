В рейтинге AnTuTu новые победители. Они на 25% быстрее других смартфонов

Александр


Разработчики AnTuTu обновили рейтинг наиболее производительных смартфонов. В топ попали представленные недавно новинки Xiaomi.

Первое место занял Xiaomi 14, а второе принадлежит Xiaomi 14 Pro. Благодаря наличию новейшего топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 они вплотную приблизились к 2 млн баллов, хотя и немного не дотянули до заветной отметки. Это первые устройства с данным чипом, другие производители пока не выпустили смартфоны с ним, поэтому есть вероятность, что новинки Xiaomi будут вытеснены с верхних позиций игровым флагманами с продвинутыми системами охлаждения.

Топ-10 самых производительных смартфонов по версии AnTuTu:

1. Xiaomi 14 (1 997 427)
2. Xiaomi 14 Pro (1 985 014)
3. OnePlus Ace 2 Pro (1 663 507)
4. iQOO 11S (1 650 842)
5. iQOO 11 Pro (1 633 169)
6. Vivo X90 Pro+ (1 624 675)
7. Realme GT5 240W (1 621 188)
8. Oppo Find X6 Pro (1 591 832)
9. OnePlus 11 (1 585 699)
10. Nubia Red Magic 8 Pro (1 580 564)

Смартфоны с процессором Snapdragon 8 Gen 2 набирают около 1,6 млн баллов, тогда как Snapdragon 8 Gen 3 показывает рост почти до 2 млн баллов. Увеличение производительности с переходом на новый чип составляет примерно 25%.
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