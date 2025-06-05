В России хотят предустанавливать отечественные ОС на все новые ноутбуки

Министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме ЦИПР-2025 поддержал инициативу бизнеса об обязательной предустановке российских операционных систем (таких как Astra Linux, Red OS или «Альт») на ноутбуки, продаваемые в РФ, в том числе иностранного производства. Предложение, озвученное управляющим партнёром IT-холдинга Fplus Алексеем Мельниковым, предполагает сохранение Windows с добавлением отечественной ОС, где пользователь сам выбирает систему при первом включении. Шадаев назвал реализацию этой меры технически выполнимой и полезной для развития российского софта.
Разработчики российских операционных систем подтвердили готовность к масштабированию. «Группа Астра» анонсировала версию Astra Linux для домашних пользователей и малого бизнеса с упрощенной OEM-установкой и предконфигурированным ПО. Компания тестирует совместимость с разными устройствами — от бюджетных ноутбуков до игровых моделей. Red OS, как заявил Рустам Рустамов («Ред софт»), изначально создавалась для массового сегмента, а устройства с этой операционной системой уже представлены в крупных торговых сетях: «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon и «Яндекс.Маркет».
Ритейлеры видят спрос на компьютеры с российскими ОС, но преимущественно в корпоративном и государственном секторах. Как отметил представитель «М.Видео — Эльдорадо», массовый потребитель пока ориентирован на устройства с Windows. Хотя предустановка отечественных ОС расширит выбор, успех инициативы зависит от удобства интерфейсов, совместимости с популярным софтом и грамотной адаптации для неподготовленных пользователей.