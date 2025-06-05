В России хотят предустанавливать отечественные ОС на все новые ноутбуки

Александр


Министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме ЦИПР-2025 поддержал инициативу бизнеса об обязательной предустановке российских операционных систем (таких как Astra Linux, Red OS или «Альт») на ноутбуки, продаваемые в РФ, в том числе иностранного производства. Предложение, озвученное управляющим партнёром IT-холдинга Fplus Алексеем Мельниковым, предполагает сохранение Windows с добавлением отечественной ОС, где пользователь сам выбирает систему при первом включении. Шадаев назвал реализацию этой меры технически выполнимой и полезной для развития российского софта.

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Аналогичное требование для смартфонов министр отверг, назвав его рискованным. Несмотря на пример Китая, где госполитика успешно внедряет местные ОС, Шадаев предупредил: жёсткое таможенное регулирование (например, с обязательной предустановкой ОС «Аврора») может спровоцировать сокращение импорта гаджетов и рост цен. Эксперты согласны с его оценкой: реализация идеи укрепило бы технологический суверенитет, но массовое внедрение ограничено незрелостью отечественных мобильных ОС.

Разработчики российских операционных систем подтвердили готовность к масштабированию. «Группа Астра» анонсировала версию Astra Linux для домашних пользователей и малого бизнеса с упрощенной OEM-установкой и предконфигурированным ПО. Компания тестирует совместимость с разными устройствами — от бюджетных ноутбуков до игровых моделей. Red OS, как заявил Рустам Рустамов («Ред софт»), изначально создавалась для массового сегмента, а устройства с этой операционной системой уже представлены в крупных торговых сетях: «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon и «Яндекс.Маркет».

Ритейлеры видят спрос на компьютеры с российскими ОС, но преимущественно в корпоративном и государственном секторах. Как отметил представитель «М.Видео — Эльдорадо», массовый потребитель пока ориентирован на  устройства с Windows. Хотя предустановка отечественных ОС расширит выбор, успех инициативы зависит от удобства интерфейсов, совместимости с популярным софтом и грамотной адаптации для неподготовленных пользователей.
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Комментарии

kardigan
+4008
kardigan
Можно ли вообще представить это ?
И кто будет заниматься установкой по на ноутбуки?!
Ну и я бы с удовольствием глянул на Аврору на ноуте от apple, или скажем на айфоне🤣
Сегодня в 16:10
#
tellurian
+2427
tellurian
А можно лучше вообще без ос поставлять? Пусть каждый сам потом решает вопрос.
Сегодня в 16:31
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tellurian
+2427
tellurian
Не все знаю Линукс и для чего он на ноуте?
Кому нужно и кто умеет, сам поставит то, что нужно.
Сегодня в 16:31
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