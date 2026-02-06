Top.Mail.Ru

В России легализуют автомобили, объявленные в розыск другими странами

Александр

Фото freepik

МВД России разработало законопроект, разрешающий регистрацию автомобилей, объявленных в розыск Интерполом. Инициатива касается транспортных средств, чей розыск инициирован «недружественными странами». В ведомстве поясняют, что эти государства игнорируют запросы российской стороны, что делает невозможной достоверную проверку обстоятельств возможного хищения автомобиля.

Проект поправок наделяет МВД и ГИБДД правом устанавливать особый порядок регистрации таких машин. Целью нововведения называется защита интересов лиц, которые уже владеют этими автомобилями, конкретный механизм действий будет прописан в приказе министерства. В настоящее время постановка на учёт транспортного средства из базы Интерпола в России автоматически блокируется. Поскольку отсутствует реакция от стран-инициаторов розыска на запросы российских правоохранительных органов, даже решение российского суда в пользу владельца не позволяет снять автомобиль с розыска в международной базе. Это право остаётся исключительно за государством, подавшим первоначальное заявление. Новые правила должны позволить гражданам РФ легально эксплуатировать такие автомобили.

В МВД отмечают существование определённых рисков: если после регистрации поступит официальный ответ из «недружественной страны» с подтверждением факта хищения, учёт автомобиля будет прекращён. В такой ситуации машина может быть изъята и помещена на спецстоянку, а выезд на ней за пределы России будет сопряжён с угрозой конфискации. Проблема затрагивает тысячи автомобилей, ввезённых в страну с уплатой всех пошлин. По некоторым данным, в розыске Интерпола находятся около шести тысяч машин, владельцами которых являются граждане России. Вопрос также актуален для транспортных средств, разыскиваемых Украиной.
Комментарии

Вася Вотафаков
+6477
Вася Вотафаков
Поехал ка я себе каршеринговую бэху с Германии пригоню 🤣🤣🤣
6 февраля 2026 в 15:25
#
kardigan
+4334
kardigan Вася Вотафаков
Верняк! Так можно неплохой бизнес организовать, поскольку возле наших границ одни недруги. Главное с таможней договориться😀
6 февраля 2026 в 17:20
#