В России могут ограничить работу eSIM и «умных» сим-карт: что изменится в жизни обычных людей

Российские власти готовят масштабные изменения на рынке связи, которые напрямую затронут работу миллионов гаджетов.
О чем речь?Правительство обсуждает регулирование так называемых M2M-симок (они используются для связи между устройствами) и встроенных цифровых eSIM. Главная цель чиновников — ввести дополнительную идентификацию карт, а также перекрыть лазейки для мошенников и спамеров. Однако новые правила неизбежно отразятся на жизни рядовых граждан.
По мнению экспертов, сейчас специальные «умные» сим-карты составляют 20% от всего рынка, при этом фактически находятся в серой зоне. По закону их не нужно привязывать к конкретному человеку через «Госуслуги». Этим активно могут воспользоваться мошенники: они оформляют карты на подставные фирмы, а затем продают их обычным людям без паспорта или используют в специальных шлюзах для массовых спам-обзвонов и рассылок.
Как это ударит по умным вещам?В рамках нового пакета законов против мошенничества M2M-карты планируют полностью «лишить голоса» — заблокировать возможность звонить и отправлять СМС. Для обычного пользователя это грозит потенциальными проблемами с привычными устройствами.
Например, многие устанавливают сим-карты со специальным тарифом в автомобильные сигнализации или системы умного дома, в том числе охранные. Если машина «заметит» попытку взлома, или в загородном доме потечет труба, система не сможет просто позвонить владельцу на мобильный или прислать тревожное СМС. Придется полностью перенастраивать технику на работу только через мобильный интернет и пуш-уведомления в приложениях, что не всегда надежно и удобно.
Кроме того, для владельцев подобных устройств введут дополнительную идентификацию. Это значит, что просто купить датчик или видеокамеру, вставить туда карту и забыть — больше не получится. Придется подтверждать личность и регистрировать устройство в отдельном порядке.
Как это ударит по путешественникам?Второе важное новшество касается технологии eSIM — встроенных в современные смартфоны цифровых чипов, которые позволяют подключать тариф без поездки в салон связи. Власти хотят запретить россиянам активировать такие карты, находясь за границей.
Так, раньше уехавшие в отпуск или командировку граждане могли прямо из-за рубежа дистанционно оформить российскую eSIM, чтобы оставаться на связи с банками и получать важные уведомления. Если запрет вступят в силу, сделать это за рубежом будет невозможно, только внутри России.
Пока инициатива находится на стадии обсуждения, и точные сроки принятия закона не называются. Однако эксперты сходятся во мнении, что тотальная борьба с мобильным мошенничеством в ближайшее время сделает использование привычных гаджетов чуть более сложным.