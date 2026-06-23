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В России могут ограничить работу eSIM и «умных» сим-карт: что изменится в жизни обычных людей

Артем


Российские власти готовят масштабные изменения на рынке связи, которые напрямую затронут работу миллионов гаджетов. 

О чем речь?

Правительство обсуждает регулирование так называемых M2M-симок (они используются для связи между устройствами) и встроенных цифровых eSIM. Главная цель чиновников — ввести дополнительную идентификацию карт, а также перекрыть лазейки для мошенников и спамеров. Однако новые правила неизбежно отразятся на жизни рядовых граждан.

По мнению экспертов, сейчас специальные «умные» сим-карты составляют 20% от всего рынка, при этом фактически находятся в серой зоне. По закону их не нужно привязывать к конкретному человеку через «Госуслуги». Этим активно могут воспользоваться мошенники: они оформляют карты на подставные фирмы, а затем продают их обычным людям без паспорта или используют в специальных шлюзах для массовых спам-обзвонов и рассылок.

Как это ударит по умным вещам?

В рамках нового пакета законов против мошенничества M2M-карты планируют полностью «лишить голоса» — заблокировать возможность звонить и отправлять СМС. Для обычного пользователя это грозит потенциальными проблемами с привычными устройствами.

Например, многие устанавливают сим-карты со специальным тарифом в автомобильные сигнализации или системы умного дома, в том числе охранные. Если машина «заметит» попытку взлома, или в загородном доме потечет труба, система не сможет просто позвонить владельцу на мобильный или прислать тревожное СМС. Придется полностью перенастраивать технику на работу только через мобильный интернет и пуш-уведомления в приложениях, что не всегда надежно и удобно.

Кроме того, для владельцев подобных устройств введут дополнительную идентификацию. Это значит, что просто купить датчик или видеокамеру, вставить туда карту и забыть — больше не получится. Придется подтверждать личность и регистрировать устройство в отдельном порядке.

Как это ударит по путешественникам?

Второе важное новшество касается технологии eSIM — встроенных в современные смартфоны цифровых чипов, которые позволяют подключать тариф без поездки в салон связи. Власти хотят запретить россиянам активировать такие карты, находясь за границей.

Так, раньше уехавшие в отпуск или командировку граждане могли прямо из-за рубежа дистанционно оформить российскую eSIM, чтобы оставаться на связи с банками и получать важные уведомления. Если запрет вступят в силу, сделать это за рубежом будет невозможно, только внутри России.

Пока инициатива находится на стадии обсуждения, и точные сроки принятия закона не называются. Однако эксперты сходятся во мнении, что тотальная борьба с мобильным мошенничеством в ближайшее время сделает использование привычных гаджетов чуть более сложным.
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Комментарии (4)

+286
Gabriel
Я сам лично пользовался есим за границей для подключения там местного оператора, но про подключение из-за рубежа к российскому оператору( даже наших туристов ) впервые слышу.
У граждан РФ и так есть подключенные карты.
Сегодня в 11:05
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Bor™
+678
Bor™
У меня eSIM в одном телефоне четырёх стран и каждую я получал в офисе с предъявлением паспорта включая Россию. Бред полный.
2 часа назад в 11:49
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