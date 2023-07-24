В России можно нарваться на айфоны, залоченные под американского оператора

Александр

Фото: Unsplash

Как рассказал сайт «Новосибирск онлайн», одна из российских торговых сетей продавала смартфоны Apple, которыми невозможно пользоваться в России. Они были залочены под американского оператора связи, поэтому не видели местные SIM-карты.

Жалоба на неудачную покупку поступила от одного из покупателей. Он приобрел iPhone 11 с 64 ГБ памяти за 50 тысяч рублей, а когда вставил SIM-карту, увидел сообщение, что сеть недоступна. Мужчина обратился к своему оператору связи, и тот заявил, что проблема не связана с SIM-картой; затем он пошёл в магазин, но продавцы не смогли выявить причину неработоспособности устройства.

Обращение в техподдержку Apple пролило гораздо больше света на ситуацию. Специалисты пробили серийный номер и выяснили, что аппарат залочен под конкретного оператора связи в США. Они предложили обратиться к этому оператору и попросить его разблокировать устройство, чтобы им можно было пользоваться в России.

Покупатель решил пойти по более простому пути — он вернулся в магазин, объяснил, из-за чего именно не работает купленный им смартфон и попросил вернуть деньги. Магазин согласился решить вопрос в пользу клиента и пообещал в будущем более тщательно контролировать поставки по параллельному импорту.
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Комментарии

kardigan
+3097
kardigan
Iphone 11? Как то уже не актуальна покупка в этом году. Да и серовозу тащить старую модель… как то странно.
час назад в 12:53
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tellurian
+4916
tellurian
Как дорого он купил 11.
На 64/128 стоят меньше 50 и выбор огромный где купить.
час назад в 13:23
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