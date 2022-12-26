В России начали подделывать отечественную электронику. Неожиданно!

Производители российской электроники пожаловались главе Минпромторга на появление контрафактной продукции. Они выявили поддельные ноутбуки, серверы и автоматизированные рабочие места.В предыдущие годы случаи выявления подделки были единичными, а текущем году их стало гораздо больше. Контрафактную продукцию в основном реализуют по госзакупкам.Злоумышленники подделывают продукцию компаний «ICL-Техно» (бренд iRU) и «Гравитон». Для этого они берут выписку на товары случайных производителей из Государственной информационной системы промышленности, прикладывают к пакету документов для конкурсной процедуры на поставку товара, а затем используют поддельные эксплуатационные документы.Контрафакт отечественной электроники бывает двух видов. В первом случае берётся продукция неизвестного производителя, и её выдают за известный бренд. Во втором используется брендовая техника, но модифицируется таким образом, чтобы она соответствовала конкурсным условиям. И там, и там репутациям брендов наносится ущерб. Кроме того, заказчики лишаются гарантийного обслуживания, ведь производитель не может нести ответственность за чужую или модифицированную кем-либо продукцию.Компании пытаются самостоятельно усовершенствовать систему проверки оригинальности устройств и выявления контрафакта (например, с использованием электронных меток). В то же время они попросили Минпромторг оказать содействие в информировании государственных заказчиков о недопустимости приобретения контрафактной российской электроники и проработать возможность присутствия представителей производителей при приёмке электронных товаров.