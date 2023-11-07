В России начали продаваться смартфоны и планшеты с «Авророй»

Российская компания Fplus вывела на рынок два устройства с операционной системой «Аврора». Эта ОС основана на финской Sailfish OS и разрабатывается компанией «Открытая мобильная платформа», которая принадлежит «Ростелекому».
В продаже появился защищённый от внешних воздействий смартфон Fplus R570E за 14 990 рублей и планшет Fplus Life Tab Plus за 16 990 рублей, приобрести их можно только в Москве — в техники «Всёсмарт» и ТЦ «Афимолл сити». Первая партия из тысячи устройств продаётся со скидкой, а затем цены вырастут (на сколько именно, не уточняется).
Обе модели внесены в Реестр промышленной продукции Минпромторга и обладают приоритетом на госзакупках перед иностранными гаджетами. Помимо «Авроры» на них установлен набор приложений от российских разработчиков, в том числе мобильный клиент Telegram Tavro, антивирус Dr.Web и офисное ПО «МойОфис Документы». Также предусмотрен эмулятор AVDROID, способный запускать некоторые приложения и игры для Android. В скором времени на «Аврору» будет перенесён магазин приложений RuStore, благодаря которому выбор ПО должен стать гораздо разнообразнее.
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