































Бренд Honor объявил о старте продаж смарт-часов Honor Watch GS Pro и Honor Watch ES. Первая модель получила функцию построения обратного маршрута, оснащена 100 спортивными режимами и способна работать до 25 дней без подзарядки, а у второй яркий AMOLED-экран, 95 спортивных режимов и различные функции мониторинга здоровья.Honor Watch GS Pro — многофункциональные смарт-часы для людей, ведущих активный образ жизни. Они оснащены ёмким аккумулятором, с которым автономно функционируют до 25 дней, круглым AMOLED-экраном диагональю 1,39 дюйма, прочным корпусом, множеством режимов для тренировок, а также встроенным динамиком и микрофоном для ответа на входящие звонки.Honor Watch GS Pro предлагает ряд технологий и функций для путешествий, в числе которых построение обратного маршрута. Системы двойного спутникового позиционирования позволяют записать пройденный маршрут, а после достижения места назначения — определить путь назад благодаря функции построения обратного маршрута. Часы также оповещают об отклонениях от маршрута и выдают предупреждение об это. В путешествиях будут полезны и другие функции, в том числе встроенный высотомер, компас, прогноз погоды и данные о продолжительности светового дня.Часы Honor Watch GS Pro получили 14 сертификаций международного стандарта MIL-STD-810G. Они защищены от загрязнений, проникновения влаги, песка и пыли, способны противостоять перепадам давления и температуры, ударам и вибрациям, воздействию солевого тумана, а также длительному нахождению под солнечными лучами и под водой. Модель предлагают более 100 режимов тренировок, включая трекинг, скалолазание, альпинизм, катание на лыжах, бег и ходьбу, велоспорт, плавание, триатлон, греблю и др.Часы способны записывать данные о нагрузках и самочувствии владельца, например, общую продолжительность тренировки, среднюю скорость движения, частоту пульса, средний темп, наибольший уклон движения, расстояние, пройденное во время подъема, сожженные калории. Они оснащены технологиями для отслеживания показателей здоровья: функциями круглосуточного мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови, продолжительности и качества сна, а также уровня стресса. Встроенная память позволяет сохранить до 500 музыкальных треков.Honor Watch ES — легкие и компактные смарт-часы с AMOLED-экраном, функциями мониторинга показателей здоровья и десятками режимов тренировок. Полноцветный сенсорный безрамочный экран с диагональю 1,64 дюйма и плотностью 326 PPI защищен 2.5D-стеклом, предлагает визуальные эффекты, режим Always On Display и автоматическую регулировку яркости.Для занятий спортом часы оснащены 95 различными режимами тренировок с автоматическим определением статуса, включая 10 профессиональных режимов с персональными инструкциями (в т. ч. ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание) и 85 индивидуально настроенных режимов. Также доступна функция виртуального тренера, предлагающая 12 анимированных программ тренировок и 44 анимированных упражнений. Для поддержания активного образа жизни Honor Watch ES предлагают круглосуточный мониторинг пульса с технологией TruSeen 4.0, мониторинг уровня стресса и фаз сна.Смарт-часы Honor Watch ES позволяют проверять прогноз погоды и управлять воспроизведением музыки. Они способны непрерывно работать до 10 дней на одной полной зарядке и в течение недели после зарядки в течение 30 минут. При работе со смартфонами на Android владельцам Honor Watch ES доступна функция «Персонализированный циферблат», которая позволит использовать в качестве циферблата индивидуальные фотографии или изображения.Honor Watch GS Pro и Honor Watch ES будут доступны в официальном интернет-магазине Honor и в других каналах партнеров бренда с 16 октября. При добавлении продукта в корзину в интернет-магазине Honor предусмотрена скидка в размере 4 000 рублей на модель Honor Watch GS Pro и 1 000 рублей на Honor Watch ES. Все покупатели часов получат в подарок спортивные наушники Honor AM61.