В России начнут делать планшеты для учителей

Александр



Председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал массовый выпуск планшетов, которые будут использоваться в школах. Они работают на разработанной в России операционной системе.

По словам Мишустина, выпуск этих планшетов начнётся в ближайшее время. Они будут предназначены для учителей и обеспечат им доступ к образовательному контенту. Как выглядят планшеты, какая ОС на них установлена, какими характеристиками обладают, когда будут выпущены и во сколько обойдётся их закупка — не сообщается. 

В России уже более десяти лет хотят наладить выпуск планшетов для образовательных целей. Этой задачей в разное время занимались Роснано и Ростех, они даже демонстрировали прототипы устройств, но до массового выпуска так и не дошло.


Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Названы самые производительные Android-смартфоны этого лета
Эксперты AnTuTu выпустили рейтинг электрокаров. Xiaomi не попала в топ-3
Вот почему iPhone всё ещё лучше, чем Android

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+1900
tellurian
Уже проходили. Будут в столах лежать в итоге :)
час назад в 12:00
#
EDD
+384
EDD
Это те самые роснано и ростех, которых нет уже и в помине?
34 минуты назад
#

Читайте также