В России начнут делать планшеты для учителей





Председатель правительства РФ Михаил Мишустин анонсировал массовый выпуск планшетов, которые будут использоваться в школах. Они работают на разработанной в России операционной системе.



По словам Мишустина, выпуск этих планшетов начнётся в ближайшее время. Они будут предназначены для учителей и обеспечат им доступ к образовательному контенту. Как выглядят планшеты, какая ОС на них установлена, какими характеристиками обладают, когда будут выпущены и во сколько обойдётся их закупка — не сообщается.



В России уже более десяти лет хотят наладить выпуск планшетов для образовательных целей. Этой задачей в разное время занимались Роснано и Ростех, они даже демонстрировали прототипы устройств, но до массового выпуска так и не дошло.







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