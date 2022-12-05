



Российские дилеры начали продажи автомобиля Aito M5. Он производится на заводе Seres, при этом в его разработке и оснащении принимала непосредственное участие компания Huawei. Инженеры Huawei создали дизайн этого автомобиля и почти всю начинку для него.



Aito M5 — гибридный кроссовер, работающий как на бензине, так и на электроэнергии. Он оснащён полноприводной силовой установкой с двигателем внутреннего сгорания объемом 1,5 л, который используется исключительно для зарядки тяговой аккумуляторной батареи ёмкостью 40 кВт·ч. Заявленный запас хода при полной заправке бака — до 1200 км, максимальная мощность мотора — 500 л. с.







В Aito M5 используется инфоразвлекательная система HarmonyOS Smart Cockpit на базе операционной системы HarmonyOS собственной разработки Huawei. В её составе два экрана: диагональю 10,4 дюйма непосредственно за рулём и диагональю 15,6 дюйма на центральной консоли между водительским и пассажирским местами. На торпеде также размещена беспроводная зарядка для смартфонов и других гаджетов, имеется атмосферная подсветка, которая меняется в такт музыке, а по салону установлена система объёмного звучания Huawei Sound с пиковой мощностью до 1000 Вт.



У автодилеров этот автомобиль продаётся за 4,2-5 млн рублей в зависимости от комплектации. Приобрести его можно в нескольких городах, в том числе Москве.

