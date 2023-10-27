В России начались продажи фитнес-браслета HONOR CHOICE Band

Фитнес-браслет HONOR CHOICE Band получил яркий AMOLED-экран, высокую автономность до 12 дней с круглосуточным мониторингом здоровья. Новинка поддерживает более 110 режимов тренировок, отслеживание сердечного ритма, сна, уровня стресса и содержания кислорода в крови.Металлический корпус HONOR CHOICE Band с толщиной всего 10,06 мм при весе 18,5 граммов (без учета ремешков) обладает классом водонепроницаемости 5 ATM, что позволяет использовать браслет для тренировок в бассейне. Ремешки имеют классическое крепление и могут быстро меняться.HONOR CHOICE Band оснащен AMOLED-экраном 1,64 дюйма с яркостью до 500 нит, частотой обновления 60 Гц и тонкими рамками, обеспечивающими полезную площадь 70%. Изогнутое стекло 2.5D обеспечивает комфортное взаимодействие с экраном, а плотность пикселей 326 PPI — четкое и детализированное изображение. Браслет поддерживает функцию Always On Display, чтобы просматривать дату и время без активации подъемом запястья, а в приложении Wear Sync пользователи могут сменить заставку или циферблат, которых более 100 видов.HONOR CHOICE Band отслеживает шаги, пройденное расстояние, сожженные калории и частоту сердечных сокращений во время прогулок. В приложении Wear Sync или прямо на браслете доступен мониторинг частоты сердечных сокращений, уровня стресса и насыщения крови кислородом. Кроме того, устройство поддерживает функцию мониторинга сна с оценкой качества и продолжительности для выстраивания оптимального режима.Браслет автоматически распознает несколько видов тренировок: при ходьбе, беге на улице и в помещении, занятиях на гребном или эллиптическом тренажерах. Кроме того, для 11 видов тренировок доступен профессиональный анализ с расширенной статистикой, а всего в HONOR CHOICE Band предусмотрено 119 режимов различных тренировок и спортивных активностей.HONOR CHOICE Band доступен в российских магазинах электроники и на маркетплейсах в черном, белом и розовом цвете по цене 3990 рублей. В период с 27 октября по 6 ноября покупатели могут приобрести браслет со скидкой 1000 рублей.