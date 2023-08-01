В России начались продажи HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro

Новинки появились в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, Ситилинк, МегаФон.Компактный и легкий HONOR MagicBook 14 2023 в прочном корпусе из авиационного алюминия весит всего 1,52 кг при толщине 15,9 мм.Ноутбук оснащен LTPS-экраном HONOR FullView с диагональю 14,2 дюйма и ультратонкими боковыми рамками 2,34 мм, что обеспечивает полезную площадь 91,5%. Соотношение сторон 3:2 позволяет видеть на экране больше контента без прокрутки, что обеспечивает продуктивную работу с меньшим количеством отвлекающих факторов.Экран HONOR MagicBook 14 2023 поддерживает разрешение 2520×1680 пикселей и цветовой охват 100% sRGB, частоту обновления до 120 Гц и максимальную яркость до 460 нит. Это обеспечивает детализированное изображение с точной цветопередачей, плавные анимации и комфортную работу при любом окружающем освещении.Мощный процессор Intel Core i5-13500H 13-го поколения использует 4 производительных ядра с возможностью повышения тактовой частоты до 4,7 ГГц для ресурсоемкой работы и 8 энергоэффективных ядер для повседневных задач. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 16 ГБ, емкость накопителя для хранения пользовательских данных — 1 ТБ. В зависимости от задач пользователи могут переключаться между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами работы.Благодаря батарее 75 Вт⋅ч новый HONOR MagicBook 14 2023 поддерживает до 18 часов воспроизведения видео с разрешением Full HD от одного заряда. Технология OS Turbo 2.0 оптимизирует работу аппаратного и программного обеспечения, увеличивая время автономной работы без ущерба для производительности. В комплект поставки входит универсальный адаптер быстрой зарядки мощностью 65 Вт.HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 — ноутбук в изящном и легком корпусе из высокопрочного алюминиевого сплава толщиной 17,9 мм и весом всего 1,75 кг. Новинка получила экран с соотношением сторон 16:10, производительную начинку, полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком и возможностью расширения памяти за счет установки второго SSD-накопителя.16-дюймовый антибликовый IPS-экран с тонкими боковыми рамками 4,5 мм обеспечивает полезную площадь до 89%. Разрешение 1920×1200 пикселей, широкий цветовой охват sRGB 100% и максимальная яркость 300 нит гарантируют качественное изображение для работы и развлечений.Процессор Intel Core i5-13500H 13-го поколения, изготовленный по техпроцессу Intel 7, использует 4 высокопроизводительных ядра с частотой до 4,7 ГГц для выполнения ресурсоемких задач и 8 энергоэффективных ядер для повседневной работы. Ноутбук работает невероятно быстро даже с самыми требовательными задачами. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR4 составляет 16 ГБ, для хранения данных предусмотрен скоростной SSD емкостью 512 ГБ и второй слот для самостоятельной установки накопителя объемом до 1 ТБ.Для игр и ресурсоемких задач HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 также предлагает переключение между «Сбалансированным» и «Производительный» режимом, который увеличивает TPD мощность процессора для максимальной эффективности. Мощная система охлаждения с большим вентилятором 100×91 мм и двойными медными трубками быстро и эффективно отводит тепло даже при продолжительной нагрузке.Аккумулятор емкостью 60 Вт·ч, обеспечивает до 11 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD, а компактный универсальный адаптер мощностью 65 Вт позволяет быстро зарядить HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 в течение дня.Ноутбуки HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro поступили в продажу в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в М.Видео, Эльдорадо, DNS, Мегафон, Ситилинк и других.В период с 1 августа по 4 сентября действует специальное предложение. HONOR MagicBook X 16 Pro с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем 512 ГБ можно приобрести за 89 990 рублей, затем розничная цена составит 99 990 руб. HONOR MagicBook 14 с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ доступен по цене 109 990 рублей, а по окончании промо-периода — за 119 990 руб.