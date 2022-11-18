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В России начались продажи квантового телефона за 40 млн рублей

Александр


РЖД и «Газпром» заказали себе по квантовому телефону ViPNet QSS, разработанному Центром компетенций НТИ на базе МГУ им. М. В. Ломоносова и произведённому компанией «ИнфоТеКС». Он стоит 40 миллионов рублей, хотя и не выглядит на эту сумму.

На самом деле ViPNet QSS Phone это рабочая станция, которая, помимо телефонных аппаратов, включает в себя ещё несколько устройств, в том числе сервер, на котором установлена квантовая система выработки и распределения ключей и предусмотрена криптографическая защита информации. Применяемые протоколы шифрования согласованы с ФСБ.

Разговоры и прочие данные между квантовыми телефонами передаются по зашифрованным каналам связи. Эти данные невозможно перехватить и расшифровать не зная ключ для расшифровки, а он регулярно меняется (по расписанию или форсированно вручную). Позвонить на квантовый телефон с обычного телефона или смартфона не получится, обязательное условие — оба аппарата должны были подключены к распределительному узлу квантовой сети, соответствующей определенным требованиям. Квантовую систему криптографической защиты данных нельзя взломать, не нарушая законы физики.

РЖД и «Газпром» уже начали тестировать использование квантового телефона, а в следующем году приступят к внедрению нового оборудования в своих телекоммуникационных сетях. В «ИнфоТеКС» отмечают, что в скором времени ещё несколько государственных корпораций и органов закажут себе такие телефоны. В перспективе они могут найти применение в банкинге, энергетике, медицине, транспорте и других сферах, где требуется надёжная защита корпоративной и клиентской информации.
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Источник:
РБК
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Комментарии

+4467
Carter_Mayers
Ухаха, только в станах бывшего СССР, может быть такая цена на всякие сомнительные штуки для чиновников, топ-менеджеров и крупных руководителей. Конечно в той или иной степени коррупция есть везде, но у нас все мыслимые и немыслимые пределы уже давно достигнуты и превышены в сотни раз)))
час назад в 20:03
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+4067
Gabriel Carter_Mayers
Вы вообще когда нибудь квантовый телефон видели в живую?
Я вот видел, это не только аппарат который выглядит на 300$
47 минут назад
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+98
Basy Carter_Mayers
Ну почитайте, сколько украли в США сначала на ковиде, а потом и до сих пор продолжают на помощи Украине. Цифры могут удивить. Ну и европейцы и остальные «правильные» страны воруют не меньше. Наши у иностранцев только учатся))
18 минут назад
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