В России начались продажи квантового телефона за 40 млн рублей

РЖД и «Газпром» заказали себе по квантовому телефону ViPNet QSS, разработанному Центром компетенций НТИ на базе МГУ им. М. В. Ломоносова и произведённому компанией «ИнфоТеКС». Он стоит 40 миллионов рублей, хотя и не выглядит на эту сумму.На самом деле ViPNet QSS Phone это рабочая станция, которая, помимо телефонных аппаратов, включает в себя ещё несколько устройств, в том числе сервер, на котором установлена квантовая система выработки и распределения ключей и предусмотрена криптографическая защита информации. Применяемые протоколы шифрования согласованы с ФСБ.Разговоры и прочие данные между квантовыми телефонами передаются по зашифрованным каналам связи. Эти данные невозможно перехватить и расшифровать не зная ключ для расшифровки, а он регулярно меняется (по расписанию или форсированно вручную). Позвонить на квантовый телефон с обычного телефона или смартфона не получится, обязательное условие — оба аппарата должны были подключены к распределительному узлу квантовой сети, соответствующей определенным требованиям. Квантовую систему криптографической защиты данных нельзя взломать, не нарушая законы физики.РЖД и «Газпром» уже начали тестировать использование квантового телефона, а в следующем году приступят к внедрению нового оборудования в своих телекоммуникационных сетях. В «ИнфоТеКС» отмечают, что в скором времени ещё несколько государственных корпораций и органов закажут себе такие телефоны. В перспективе они могут найти применение в банкинге, энергетике, медицине, транспорте и других сферах, где требуется надёжная защита корпоративной и клиентской информации.