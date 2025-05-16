В России начались продажи линейки умных смартфонов TECNO CAMON 40





Сегодня, 16 мая, бренд TECNO сегодня официально представил новую серию ИИ-смартфонов TECNO CAMON 40. Все модели линейки могут похвастаться умным ассистентом Ella на базе большой языковой модели TECNO AI, специальным режимом съемки FlashSnap для моментального захвата движения и повышенной степенью защиты. Сегодня, 16 мая, бренд TECNO сегодня официально представил новую серию ИИ-смартфонов TECNO CAMON 40. Все модели линейки могут похвастаться умным ассистентом Ella на базе большой языковой модели TECNO AI, специальным режимом съемки FlashSnap для моментального захвата движения и повышенной степенью защиты. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

CAMON 40 Premier 5G

CAMON 40 Pro 5G

CAMON 40 Pro

CAMON 40

Передовые функции съемки

TECNO AI

Надежная защита

Цены и доступность

В линейке TECNO CAMON 40 представлено четыре модели:• CAMON 40 Premier 5G;• CAMON 40 Pro 5G;• CAMON 40 Pro;• CAMON 40.Флагманский CAMON 40 Premier 5G получил систему из четырех камер по 50 МП, включая основную с сенсором Sony LYT-701, фронтальную с автофокусом по глазам, «ультраширирик» и телевик с 3-кратным оптическим зумом. За сочную картинку отвечает AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, а сердцем смартфона стал чип MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Кроме того, модель получила эксклюзивный дизайн с индикатором записи.CAMON 40 Pro 5G стал лидером среди камер смартфонов стоимостью до $600, набрав 138 баллов в рейтинге DXOMark. В отличие от CAMON 40 Premier 5G, в этой модели нет перископического объектива и отдельного чипа обработки изображений. Впрочем, это не мешает ему добиться эффектных фото и видео, благодаря основной камере на 50 МП с крупным светочувствительным сенсором Sony LYT-700C и селфи-камере с аналогичным разрешением.Смартфон получил изогнутый AMOLED-дисплей частотой 144 Гц и прочным стеклом Gorilla Glass 7i. Интеграция умных функций на базе TECNO AI, позволяет взаимодействовать с голосовым помощником Ella и полным набором ИИ-инструментов, которые пригодятся как в повседневном использовании, так и работы с фото и текстом.С этим справляется современный процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, который в синтетических тестах набрал более 650 000 баллов.CAMON 40 Pro собрал все ключевые преимущества старших моделей, а также получил яркий изогнутый AMOLED-экран 120 Гц и сбалансированный процессор MediaTek G100 Ultimate для доступных смартфонов с функциями ИИ и хорошей автономностью.Базовая модель CAMON 40 отличается от Pro-версии фронтальной камерой 32 МП и плоским AMOLED-экраном 120 Гц с защитным стеклом Panda Glass 1681.Одной из главных фишек серии стал специальный режим съемки FlashSnap с кнопкой быстрого действия One-Tap. Благодаря алгоритмам, крупному сенсору и оптике он стабильно выдает четкие снимки, даже если объект находится в движении. Такой результат достигается объединением нескольких RAW-кадров в одно детализированное изображение. Высокая скорость затвора до 1/12000 секунды и алгоритм AutoSnap с машинным обучением автоматически фиксируют наиболее выразительный момент — например, прыжка в эффектной позе.Вишенкой на торте стал голосовой ассистент Ella, который с легкостью понимает русский язык.Кроме того, умный помощник умеет распознавать информацию прямо с экрана: будь то номер телефона, QR-код, событие на афише или текст статьи. Вот что умеет Ella по нажатию кнопки One-Tap:• позвонит по номеру, не копируя его вручную;• сохранит контакт в адресную книгу;• добавит событие в календарь;• перенесёт текст в заметки;• отсканирует QR-код;• объяснит, что изображено на экране — от названия фильма до породы собаки.Где могут пригодиться эти функции? Да везде! Например, увидели постер интересного ивента — скажите: «Ella, добавь в календарь». Или заметили QR-код с билетом — просто произнесите: «Ella, отсканируй QR-код». Все остальное сделает TECNO AI.Также ИИ от TECNO предлагает полноценный AI Редактор в приложении «Блокнот». В нем можно автоматически сгенерировать текст на заданную тему, переписать текст или задать ему нужный стиль, сжать длинный материал до короткой сводки самого важного, проверить орфографию и пунктуацию.С учебными задачами Ella тоже поможет. Достаточно сфотографировать задание, и умная функция «Решение задач по фото» распишет ответ с объяснением. Все это делает смартфоны CAMON 40 универсальными ИИ-помощниками.А еще Ella дружит с сервисами Яндекс. Голосовая команда «Закажи еду» открывает приложение Яндекс.Еда с подборкой ближайших ресторанов и кафе, «Построй маршрут до...» запускает Яндекс.Карты с указанием пути и конечной точки, а запрос «Закажи такси до...» открывает Яндекс.Go с уже проложенным маршрутом.Благодаря стандарту IP68/IP69 CAMON 40 Premier 5G, CAMON 40 Pro 5G и CAMON 40 Pro полностью защищены от пыли, влаги и струй горячей воды, а модель CAMON 40 имеет рейтинг IP66, что обеспечивает защиту от проникновения пыли и сильных водяных струй.Вся серия получила 5-звездочную сертификацию SGS на устойчивость к падению с высоты не менее 1.5 м. Серия TECNO CAMON 40 также получит расширенную гарантию на 2 года, 5 лет обновлений Android до версии Android 18 включительно, а также 5 лет плавной работы с сертификатом TÜV.До 19 мая 2025 года на новинки действуют специальные цены:• CAMON 40 Premier 5G 256 ГБ + 12 ГБ — 44 990 руб;• CAMON 40 Pro 5G 256 ГБ + 12 ГБ / 8 ГБ — 29 990 / 26 990 руб;• CAMON 40 Pro 256 ГБ + 8 ГБ — 22 990 руб;• CAMON 40 256 ГБ + 12 ГБ / 8 ГБ — 21 990 / 18 990 руб.С 14 мая по 22 июня 2025 года при покупке смартфонов CAMON 40 в салонах и онлайн-магазине МТС действует спецпредложение: дополнительная скидка 6 000 руб при покупке смартфонов со связью мобильного оператора.Смартфоны серии CAMON 40 уже доступны в официальном интернет-магазине TECNO, фирменных розничных точках бренда, на маркетплейсах и у ведущих ритейлеров, включая DNS, М.Видео, Ситилинк и других.