Mac Pro

Компания Apple начала продавать в России новую модель своего топового компьютера Mac Pro. В США он стоит от 5999 до 52599 долларов (от 370 тысяч до 3,24 миллиона рублей), а в нашей стране цены ожидаемо оказались намного выше.

В России Mac Pro в минимальной комплектации продаётся за 449 990 рублей, а если выбрать максимально топовую начинку и все доступные аксессуары, цена перевалит за 4,35 миллиона рублей.



В базовую модификацию Mac Pro включены 8-ядерный процессор Intel Xeon, видеокарта Radeon Pro 580X, 32 ГБ оперативной памяти и 256-гигабайтный SSD-накопитель.

Дальше идут улучшения за дополнительные деньги:

  • 28-ядерный процессор Intel Xeon W с тактовой частотой 2,5 ГГц (до 4,4 ГГц в разгоне) — плюс 569 520 рублей
  • 1,5 ТБ оперативной памяти 2933 МГц, разбитые на 12 планок по 128 ГБ — плюс 2 034 000 рублей
  • 8 ТБ на SSD — плюс 178 992 рублей
  • 2 видеомодуля AMD Radeon Pro Vega II Duo, каждый с двумя GPU и 32 ГБ видеопамяти — плюс 455 616 рублей
  • Плата ускорения Apple Afterburner — плюс 162 720 рублей
  • Колёсики для корпуса — плюс 32 544 рублей
  • Magic Mouse 2 и Magic Trackpad 2 плюс в эксклюзивном цвете — 13 108 рублей
Mac Pro

В России доступна только модель с вертикальным расположением корпуса, а «скоро» появится рэковая версия с горизонтальным корпусом. Цены на неё скорее всего будут такими же.



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