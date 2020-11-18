Вчера начались общемировые продажи новых моделей MacBook и Mac Mini, оснащённых собственным процессором Apple, а сегодня было объявлено об их появлении в России.
На сайте Apple уже можно приобрести модели MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini с процессором Apple M1, однако в наличии в России их нет, а срок доставки может достигать 2-3 недель. Крупные ритейлеры (например, «Связной») тоже начали принимать предзаказы, но без указания срока доставки и с возможностью оплаты при получении.
Цены
MacBook Air с экраном 13,3 дюйма («серый космос», «золотой» и серебристый)
- Процессор M1 (8 ядер CPU и 7 ядер GPU), 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ — 99 990 рублей
- Процессор M1 (8 ядер CPU и 8 ядер GPU), 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ — 123 990 рублей.
MacBook Pro с экраном 13,3 дюйма («серый космос» и серебристый)
- Процессор M1 (8 ядер CPU и 8 ядер GPU), 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ — 129 990 р.
- Процессор M1 (8 ядер CPU и 8 ядер GPU), 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ — 149 990 р.
Mac mini
- Процессор M1 (8 ядер CPU и 8 ядер GPU), 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ — 74 990 р.
- Процессор M1 (8 ядер CPU и 8 ядер GPU), 8 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ — 94 990 р.
Процессор M1 построен на ядрах ARM и сочетает в себе десктопную производительность с энергоэффективностью мобильных чипов. Встроенный в него видеоускоритель показывает скорость обработки графики на уровне недорогих дискретных видеокарт.
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